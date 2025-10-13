Şükrü Şankaya 20. Yılında Anıldı: Eğitim ve Sanayiye Katkıları vurgulandı

Şükrü Şankaya, vefatının 20. yılında adını yaşatan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nden sonra kurucularından olduğu Yeşim Grup'ta da özel bir programlarla anıldı. En büyük miraslarından biri olan Yeşim Kreş Belgeseli ise bu anlamlı günde ilk kez izleyiciyle buluştu.

Bursa'nın yetiştirdiği duayen sanayici ve iş insanı, Yeşim Grup kurucularından merhum Şükrü Şankaya, vefatının 20. yılında yaptığı kalıcı katkılarla anıldı. Şankaya'nın eğitim alanına armağan ettiği Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen özel törenin ardından, Yeşim Grup'un Bursa'daki merkez fabrikası Almaxtex Tekstil'de de geniş katılımlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, Şankaya Ailesi, üst düzey yöneticiler ve çalışanların yoğun katılımıyla Büyük Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşandı. Şükrü Şankaya'nın en büyük miraslarından biri olan ve 37 yıldır kesintisiz hizmet veren Yeşim Kreş özelinde hazırlanan belgeselin lansmanı da bu özel günde yapıldı. Belgeseli izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Şükrü Şankaya'nın çevresel, sosyal, sportif ve insani değerlerini anlatarak izleyicilere ilham dolu bir yolculuk sundu. İş dünyasındaki başarısının yanı sıra eğitime, toplumsal faydaya ve spora yaptığı katkılar da aktarıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup Co-CEO'su Selim Şankaya, "Bugün Yeşim Grup olarak Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyümeye devam ediyoruz. Eğitime, kadın istihdamına ve sosyal sorumluluk projelerine öncelik veriyoruz. Dedem her zaman çalışkanlığı, dürüstlüğü ve nezaketiyle hatırlanır. Ancak onun asıl mirası, sessiz hayırseverliğiydi. Gücün üstünlük kurmak değil, hizmet etmek olduğunu bize o öğretti. Bize her zaman 'Büyüdükçe küçüleceksin' derdi. Biz de bu emaneti onurla geleceğe taşıyoruz" dedi.

Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya ise "Babam yalnızca bir iş insanı değil, bir eğitmen, bir liderdi. İş insanlarının yalnızca ekonomiye değil, eğitime de katkı sunması gerektiğini söylerdi. 'Eğitime yapılan yatırım bir ülkenin geleceğini aydınlatır' derdi. 37 yıl önce elli çocukla açtığımız kreşimiz bugün bin 250 çocuk kapasiteli. O dönem hiçbir zorunluluk yokken sosyal uygunluk, çevre duyarlılığı ve çalışan mutluluğu konularını gönülden benimsemişti. Çünkü o, çalışanlarını ailesi gibi görürdü. Bugün geldiğimiz noktada, o vizyonun meyvelerini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Programda ayrıca belgeselde yer alan isimlere plaket takdim edildi. Plaket alanlar arasında Aysen Bayizit, Pembegül Dindar, Emine Yazbahar, Yavuz Yazbahar, Esra Öztürk, Dilfuze Gafuroğlu, Serap Kurd, Esra Usta, Gülten Pamir ve Elvan Rodopluyer aldı.

Şükrü Şankaya anma etkinlikleri kapsamında, vefatının 20. yıl dönümü olan 11 Ekim günü ise Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, merhum Şükrü Şankaya'nın oğlu Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, torunu Yesimtech Yapay Zeka Müdürü Murat Şankaya, kardeşi Bursaspor'un eski başkanlarından Kadir Şankaya, Olay Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan ve Olay Medya yöneticileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Ahmetpaşa Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Şükrü Şankaya'nın hem sanayide hem de hayırseverlikte Bursa'ya büyük izler bıraktığını söyleyen Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, "Her yıl burada buluşuyoruz. Kimse davetle gelmiyor, çünkü hepimizin içinde Şükrü abimize duyulan sevgi var. O, hepimizin ağabeyiydi. Birlikte uzun yıllar çalıştık, çok şey paylaştık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya ise "Her yıl olduğu gibi bu yıl da babamı dualarla andık. Ama o sadece bizim ailemizin değil, Bursa'nın babasıydı. Herkesin 'Şükrü amcasıydı'. Onu bugün bile özlemle, sevgiyle anıyoruz. Biz yaşadıkça onu içimizde yaşatacağız" diye konuştu.

Ayrıca bu sezon bir ilke imza atılarak 2025-2026 Amatör Futbol Sezonu'na Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından, Bursaspor'un ve federasyonun eski başkanlarından merhum Şükrü Şankaya'nın adı verildi. Atıcılar'da gerçekleştirilen "Şükrü Şankaya Sezonu" açılış töreni, Şükrü Şankaya'nın oğlu ve Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya'nın yaptığı başlama vuruşuyla görkemli bir şekilde start aldı. - BURSA