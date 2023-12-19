Şuhut'ta Girişimcilik Kültürü ve Geleceğe Etkisi Konulu Konferans Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Gençlik Merkezi ve Şuhut Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen konferansta girişimcilik kültürü ve geleceğe etkisi konusu ele alındı. Konferansta genç katılımcılara girişimcilikle ilgili önemli bilgiler aktarıldı ve kariyer planları için ipuçları verildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Gençlik Merkezi ve Şuhut Meslek Yüksekokulu işbirliği ile 'Girişimcilik Kültürü ve Geleceğe Etkisi' konulu öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.

Şuhut'ta düzenlenen konferansta TOBB Afyonkarahisar Oda-Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Cantürk Kayahan'ın konuşmacı olarak katılımıyla Girişimcilik Kültürü ve Geleceğe Etkisi konulu konferans düzenlendi. Kayahan, girişimciliğin ekonomik kalkınma ve inovasyon için kritik bir rol oynadığına dikkat çekerek genç katılımcı öğrencilere gelecekte kuracakları iş yaşantılarına yönelik fikirlerini gerçekleştirme konusunda önemli konulara değindi. Öğrencilerin ilgiyle dinledikleri konferansta gençler girişimcilikle ilgili değerli bilgiler edinirken, gelecekteki kariyer planları için de önemli ipuçları elde etti.

Şuhut Gençlik Merkezi ve Şuhut Meslek Yüksekokulu işbirliği ile gerçekleştirilen konferans soru cevap şeklinde geçerken, gençler arasında girişimcilik konusuna olan ilginin de arttığı gözlemlendi. - AFYONKARAHİSAR