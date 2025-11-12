Haberler

Su Kaynaklarının Taşınması Önerisi: 'Bolluk Heba Ediliyor'

Güncelleme:
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Doğu Karadeniz ve Anadolu'daki su kaynaklarının batı illerine taşınmasını önerdi. İklim değişikliği nedeniyle büyükşehirlerde yaşanan su krizine dikkat çeken Çelik, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve taşınmasını savundu.

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Doğu Karadeniz ve Anadolu'daki su kaynaklarının batı illerine taşınmasını önererek, "Batıdaki susuzluğu görünce insan suyun denize akıp gitmesine üzülüyor" dedi.

Çelik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle büyükşehirlerde çok ciddi sorunlar meydana geldiğini belirtti.

Faruk Çelik, şunları kaydetti:

"Artvin, yeşilin ve suyun şehri. Ancak benim yaşadığım şehir Bursa da eskiden 'yeşil Bursa', 'su şehri Bursa' olarak anılırdı. Fakat şu anda Bursa'da iki baraj bulunuyor ve her ikisi de neredeyse sıfır noktasında. Şehir, su kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Eskiden Uludağ'a 2–3 metre kar yağardı, kar nisan sonuna kadar erimezdi. Yazın ağustos ayında bile yeni kışın karını konuşurduk. Eylül ve ekim aylarında da kar yağardı. Çocukluğumdan, gençliğimden bunu hatırlıyorum. Şimdi o karlar yok. Geçen yıllarda kar yağmadığı için vatandaşlar otel rezervasyonlarını iptal etti. Dolayısıyla, iklimle ilgili bilim insanlarının yaptığı değerlendirmeler son derece yerinde.

"Orada bir yokluk var, burada bir bolluk heba ediliyor"

Bir taraftan Artvin'de milletvekilliği yapıp, diğer taraftan batıda yaşayınca; oradaki sıkıntılarla buradaki bolluğu görme imkanımız oldu. Burada sular bol. Acaba dedim ki; suların denize kavuştuğu noktalarda bu sular alınabilir mi? Nasıl petrol taşıyorsak, su da belli yerlere taşınabilir mi? İlkbaharda Artvin'de Şavşat Çayı öyle taşkın akıyor ki, batıdaki susuzluğu görünce bu akan suyun denize akıp gitmesine üzülüyor insan. 'Orada bir yokluk var, burada bir bolluk heba ediliyor' diye düşünüyorum.

Bu bir görüştür, değerlendirileceğine inanıyorum. Sadece Artvin değil, ülkemizin suyu bol olan bölgelerinden; nüfusun yoğun olduğu sanayi şehirlerine suyun taşınabileceği projelerin gündeme alınması gerektiğini düşünüyorum. Uşak, Bursa ve başka iller sıkıntı yaşıyor. Bazı yerlerde kuruyan barajlar ve göletler mevcut. Küresel anlamda ciddi bir su sorunu ile karşı karşıyayız. Var olan kaynaklar tükenmeden bu çözümleri konuşmamız gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
