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Son dakika haberi... Mezitli'de köpek gezdirme alanına saldırı yapıldı

Son dakika haberi... Mezitli'de köpek gezdirme alanına saldırı yapıldı

Son dakika haberi... Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin yaptığı hizmetlere saldırılar sistematik hale geldi.

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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin yaptığı hizmetlere saldırılar sistematik hale geldi. Geçtiğimiz günlerde kitap okuma evine yapılan saldırının bir benzeri de köpek gezdirme alanına yapıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'nin aydın insanları bunu asla yapmaz. Böyle kötü olabilmek için hiç sevgi görmemiş, hiçbir güzellikten nasip almamış olmak gerekiyor" dedi.

Mezitli Belediyesinin toplumun her kesimine hitap eden ve yaşayanların mutlu olduğu bir kent için ortaya koyduğu hizmetlere yönelik yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Davultepe'de bulunan kitap okuma evine yönelik yapılan saldırının ardından bu kez bir benzeri de Menderes Mahallesi Demokrasi Meydanının yanında bulunan köpek gezdirme alanına yapıldı. Alanın etrafını çevreleyen çitlerini tamamen kıran saldırganlar, eşyaları da kullanılmaz hale getirdi.

Mezitli'nin çok özel bir kent olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'de yaşayan hiçbir insanımızın böyle bir saldırıyı gerçekleştireceğine inanmıyorum. Bunu yapabilmek için insanı, çiçeği, vatanı sevmeyen birisinin olması lazım. Mezitli çağdaş, Atatürk ilke ve değerlerine sahip çıkan Cumhuriyet sevdalısı insanların yaşadığı bir kent. Oysa halkımıza yapılan bu kötülüğü yapabilmek için hiç sevgi görmemiş, hiçbir güzellikten nasip almamış olmak gerekiyor. Başka bir yerden gelip zarar veriyor olmalılar" dedi.

Yapılan saldırıların halka hizmet etme arzularını asla yok edemeyeceğinin altını çizen Tarhan, "Güzel olan her şeye saldırıyorlar. Bir gün örgülü sokağımıza, başka bir gün kafe kütüphanemize, sonra kitap okuma evimize, parklarda ağaçlara, oturma gruplarına her şeye saldırıp zarar veriyorlar. Sistematik hale getirdiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halkımıza hizmet etme arzumuzu yok edemeyecekler. Her zaman olduğu gibi hizmet üretmeye, halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mezitli'de yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak kentimizi her zaman olduğu gibi başarılarla, üretimle ve güzelliklerle kuşatmaya devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetleri halkımızla el ele vererek korumak zorundayız. Bu Vandallar saldırı yapmak yerine bu güzellikleri yaşamaya çalışsalar aslında dünyaları değişecek. Mezitli güzellikler kenti olmaya devam edecek. Bu tür saldırılarla huzur ortamımızın bozulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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