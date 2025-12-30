Somali'ye uzay limanının ayrıntıları belli oldu

Somali'de TUA tarafından kurulacak olan Uzay Limanını hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Somali'de kurulacak uzay limanı için gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlandı ve ilk etap yapım faaliyetleri başladı. Uzay limanı Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak, milli güvenliğini güçlendiren, sanayi ve teknoloji kapasitesini derinleştiren ve ülkeyi küresel uzay ekonomisinde üst lige taşıyan stratejik bir kaldıraç niteliğinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ziyareti kapsamında yapılan basın toplantısında Somali'de TUA tarafından kurulacak olan Uzay Limanını duyurdu. Stratejik projenin detaylarını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Somali arasında imzalanmış olan iş birliği anlaşması kapsamında Somali'de ülkemize tahsis edilen arazi üzerinde bir Uzay Limanının inşa edilmekte olduğunu belirterek, gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını, ilk etap yapım faaliyetlerinin başladığını belirtti.

Uzaya erişim konusunda ekvatoral bölgede bulunan ülkelerin teknik açıdan avantajları olduğunu anlatan Bakan Kacır, yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde Somali'nin Uzay Limanı yatırımı için en avantajlı bölge olarak ön plana çıktığını ifade etti. Milli Uzay Programı'nda (MUP) yer alan 'Uzaya Erişim ve Uzay Limanı' hedefi kapsamındaki çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda başta Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Kacır, Türkiye'nin bir uzay limanına sahip olmasının Türkiye'yi uzay faaliyetlerinde bağımsız, rekabetçi ve küresel ölçekte söz sahibi bir aktör konumuna taşıyacak stratejik bir adım olduğunu belirtti. Kacır, "Bu yatırım, uzay ekonomisi açısından uzun vadeli ve çarpan etkisi yüksek kazanımlar sunuyor. Bu yatırımla öncelikle, ülkemizde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi mümkün hale gelecek; fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşacaktır. Roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda derinleşen bu ekosistem, teknoloji kazanımının kalıcı hale gelmesini ve dışa bağımlılığın ortadan kalkmasını sağlayacak. Somali'de kurulacak uzay limanı, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek bir kapasiteye sahip olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı haline gelecek"

"Dünyada çok az ülke bağımsız şekilde uydu fırlatma altyapısına sahip" diyen Kacır, "Yıldan yıla artan ticari uydu fırlatma hizmetleri, test faaliyetleri ve entegrasyon süreçleriyle uzay limanı; hem Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı haline gelecek hem de Somali'nin kalkınmasına katkı sunacak. Somali'nin Ekvator'a yakın konumu, okyanus kıyısında yer alması, 12 ay boyunca fırlatmaya elverişli hava koşulları ve düşük hava-deniz trafiği yoğunluğu, fırlatma güvenliği ve verimliliği açısından önemli avantajlar sunuyor. Bu coğrafi üstünlükler, esnek fırlatma takvimleri sağlayarak ülkemiz sistemlerini küresel ölçekte rekabetçi kılacaktır. Bu yatırım ile Türkiye, kendi fırlatma alanına sahip dünyadaki sayılı ülkeler arasına girecektir. Dünyada çok az ülke bağımsız şekilde uydu fırlatma altyapısına sahip. Türkiye'nin bu ligde yer alması; uzay alanında teknolojik olgunluk, stratejik bağımsızlık ve küresel saygınlık açısından tarihi bir eşik anlamına geliyor. Sonuç olarak, Somali'de kurulacak bir uzay limanı; Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak, milli güvenliğini güçlendiren, sanayi ve teknoloji kapasitesini derinleştiren ve ülkeyi küresel uzay ekonomisinde üst lige taşıyan stratejik bir kaldıraç niteliğinde" dedi. - İSTANBUL