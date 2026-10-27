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Soma'da madenciler bir yılı aşkın süredir alacakları için Ankara'ya yürüyüşe geçti

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Soma'da madenciler bir yılı aşkın süredir alacakları için Ankara'ya yürüyüşe geçti Haber Videosunu İzle
Soma'da madenciler bir yılı aşkın süredir alacakları için Ankara'ya yürüyüşe geçti
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Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'te çalışan maden işçileri, alacaklarının parça parça ödenmesine tepki göstererek Ankara'ya yürüyüş başlattı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi, bir yılı aşkın süredir düzenli ödenmeyen alacakların ödenmesini istedi.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik bünyesinde çalışan maden işçileri, ücretleri ve diğer alacaklarının parça parça ödenmesine tepki göstermek amacıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi, işçilerin ekonomik kaygılarının giderilmesini ve alacaklarının düzenli biçimde ödenmesini istedi.

İmbat Madencilik bünyesinde çalışan Somalı işçiler, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi öncülüğünde, alacaklarının tamamının ödenmesi talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.

İşçiler, hak edişlerinin bir yılı aşkın süredir düzenli ödenmediğini belirterek kalıcı çözüm talep etti.

Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, işçilerin maaş ve alacaklarını parça parça alabildiğini söyledi. Gürleyen, "Santral alacaklarının ve masa başı hesapların faturası, yerin yüzlerce metre altında canı pahasına çalışan ve üreten maden işçisine kesilemez" dedi.

"GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMININ TEMEL KOŞULU EKONOMİK KAYGILARIN GİDERİLMESİDİR"

Sermaye sahiplerinin ticari hesapları nedeniyle Soma halkı ve madenci ailelerinin borç yükü altında ezildiğini belirten Gürleyen, ekonomik sorunların çözülmesinin iş güvenliği açısından da zorunlu olduğunu ifade etti.

Gürleyen, "Maden işçilerimizin işlerine odaklanabilmeleri, çalışma hayatlarını güven ve huzur içinde sürdürebilmeleri için öncelikle ekonomik kaygılarının giderilmesi gerekmektedir. Maaşını ne zaman alacağını, borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünen bir işçinin tüm dikkatini işine vermesi kolay değildir" diye konuştu.

İşçilerin birikmiş alacaklarının ödenmesi ve ücretlerin düzenli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürleyen, "İşçilerimizin mali sorunlarının çözüme kavuşturulması, birikmiş alacaklarının ödenmesi ve ücretlerinin düzenli hale getirilmesi yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda güvenli bir çalışma ortamının da temel koşullarından biridir" dedi.

POLİS BARİKATI AŞILDI

Basın açıklamasının ardından madenciler baretlerini yere vurarak yürüyüşe geçti. Hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan işçiler, Atatürk Caddesi'nden Hüseyin Özkılınç Caddesi'ne ulaştı.

Burada polisin kısa süreli engelleme girişimiyle karşılaşan madenciler, barikatı aşarak yürüyüşlerini sürdürdü.

Günü kurtaracak geçici çözümler istemediklerini belirten Gürleyen, kalıcı ve somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Ankara'daki ilgili makamlarla yapılan görüşmelerde taleplerini ilettiklerini anlatan Gürleyen, "Çözüm için gerekli adımlar atılmazsa Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi olarak Ankara'da olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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