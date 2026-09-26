Soma'da emekliler, 8 bin 77 lira seyyanen ödeme davasının AYM'de görüşülmesini istedi

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Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Soma Şubesi, 2023 yılında kamu çalışanlarına verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınan davanın gecikmeden görüşülmesini istedi. Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeye çıkarılması çağrısında bulundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Soma Şubesi, Manisa'nın Soma ilçesindeki Millet Parkı önünde basın açıklaması yaptı. Elif Sahra Köse Söğüt ve Tufan Günay tarafından okunan açıklamada, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu için de üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, 2023 seçimleri öncesinde kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak artışın memur emeklilerine de yansıtılacağı yönünde söz verildiği, ancak seçimlerin ardından yapılan düzenlemede memur emeklilerinin kapsam dışında bırakıldığı savunuldu. Kamu görevlilerine verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmadığı belirtilerek, "İktidar sesimizi duymalıdır. Ne Cumhurbaşkanı, ne bakanlıklar, ne de TBMM'de çoğunluğa sahip iktidar partisi ve ortakları sözünü tutmadı" denildi.

Sendika, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların da ekonomik sorunlar yaşadığını belirterek, seyyanen ödemenin bütün emeklileri kapsamasını ve aylıkların insanca yaşamaya yetecek seviyeye çıkarılmasını talep etti.

"AYM DAVAYI ZAMAN GEÇİRMEDEN GÖRÜŞMELİ"

Seyyanen ödeme talebiyle başlatılan yargı sürecinin Anayasa Mahkemesi'ne taşındığı hatırlatılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu davayı zaman geçirmeden bir an önce görüşmesini, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur demesini 17 milyon emekli adına bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA