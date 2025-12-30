Soma Pazarında Geçim Sıkıntısı: "Kirayı Zor Ödüyorum, Yumurtanın 100 Lira Olduğu Yerde Ne Alacağım?"

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde alışveriş yapan vatandaş da satış yapan esnaf da alım gücünün düşüklüğünden dert yandı. Kendi ürettiği ürünleri pazarda satan bir üretici, "'Ispanak 50 lira' diyorum almıyorlar, 30 diyorum yine almıyorlar. Soğan 20 lira, roka 10 lira ama alan yok. Tohumun kilosu bin lira. Üretiyoruz ama satamıyoruz. Alım gücü sıfır" dedi. Alışveriş için gelen vatandaş ise, "Kirayı zor ödüyorum. Çalışıyorum, çobanlık yapıyorum, bahçe temizliğine gidiyorum. Yumurtanın 100 lira olduğu yerde ne alacağım?" diye konuştu.

Soma pazar yerinde vatandaşlar temel geçim kaynaklarını dahi almakta zorlandıklarını belirtti. Esnaf ise satış yapamamaktan şikayetçi. Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, "En büyük paramız 200 lira. Onunla da ancak bir kilo yaprak alabiliyoruz, başka hiçbir şey alamıyoruz. Bu duruma geldik artık. Ekonomi bu halde. Bunlar hala uyuyor mu bilmiyorum. Bu ekonomi üretime geçmezse çökmeye mahküm. Üretim yok, ekonomi mahvoldu. Mazot 50-60 lira olmuş. Nakliye yaparken bir depo dolduruyorsun, 10 bin lirayı buluyor. Akaryakıt desteği olmazsa çiftçi de esnaf da ayakta kalamaz" dedi.

Kendi ürettiğini pazarda satan bir üretici ise maliyetlerin altından kalkamadıklarını belirterek, "Maliyetler çok yüksek. Mazot, gübre çok pahalı. Fide bize 10 liraya mal oluyor. Pazardaki satışlar düşük. Bu hafta hava soğuk diye biraz daha iyi ama geçen hafta, on beş gün boyunca zararına satış yaptık. Vatandaş almakta zorlanıyor. Ekonomiden memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

Pazarda alışveriş yapan emekliler de aylıklarının yetersizliğinden yakındı. Emekli bir kişi 17 bin lirayla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "En az 35 bin lira olması lazım. Evimize et, süt, yumurta alabiliyor muyuz? Yarım yarım, az az. Peynirin ucuzunu, yumurtanın ufağını alıyoruz. Eti ancak kurbanda görüyoruz. Çay olmuş 15 lira. Kahvede nasıl içeceksin? Hayat zor" dedi.

"Ek iş yapıyoruz, zeytin fabrikasında çalışıyoruz"

Soğuk havada çay ocağında oturan bir kadın da pazar fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek, "Kazandığımızı boğaza veriyoruz, başka bir şeye yetmiyor. Ev bizim ama oğlum kirada, çok zorlanıyor. 20 bin lira emekli maaşı yetmiyor. Kızım Edirne'de okuyor. Ek iş yapıyoruz, zeytin fabrikasında çalışıyoruz. Asgari ücret en az 40 bin lira olmalı, emekli maaşları da 40 binin altında olmamalı. Et, süt, yumurta almak mümkün değil" diye konuştu.

Pazarda zeytin satan bir esnaf ise, "Satışlarımız durgun. Soma'nın durumu şu anda vahim. Santralin kapanması, madenlerin kapanması, işten çıkarmalar bizi çok etkiledi. Vatandaş çok fazla alamıyor. Bizim maliyetlerimiz de çok yüksek" dedi.

Kendi ektiği lahana, pırasa, marul ve karnabaharları satan bir üretici ise, "Bu ekonomiden çıkma şansımız yok. Bugün bir düğün yapmak iki milyon lira. 5 lira, 10 lira toplayarak olur mu? 600 bin lira fidan parasını ödeyemiyorum. Geçen sene burada 500 tane karnabahar satıyordum, bu sene 100 tane bile satamıyorum. Milletin alım gücü bitti. Ben bu sene kadar kötü bir yıl görmedim" ifadelerini kullandı.

"Çoğu kişi fiyatı duyunca geri dönüyor"

Pazarda kendi ürettiğini satan bir kadın üretici ise, "'Ispanak 50 lira' diyorum almıyorlar, 30 diyorum yine almıyorlar. Soğan 20 lira, roka 10 lira ama alan yok. Tohumun kilosu bin lira. Üretiyoruz ama satamıyoruz. Alım gücü sıfır. Ekonomi düzelirse herkesin alım gücü düzelir" dedi.

Bankta oturan, elinde yalnızca bir mandalina olan emekli bir vatandaş ise, "16 bin 700 lira maaş alıyorum. Bana ne yetecek? Eve hiçbir şey yok. Kirayı zor ödüyorum. Çalışıyorum, çobanlık yapıyorum, bahçe temizliğine gidiyorum, zeytin budamaya gidiyorum. Yumurtanın 100 lira olduğu yerde ne alacağım? Ekonomi bozuldu, düzeleceğini de zannetmiyorum" diye konuştu.

Bir kadın üretici, "Ekonominin bozukluğundan satışlar kötü. Geliri iyi olanlar alabiliyor ama çoğu kişi fiyatı duyunca geri dönüyor. Bunlar tamamen el emeği. Malzeme ve emek maliyetini eklemek zorundayız. Uygun tutmaya çalışıyoruz ama yine de insanların bütçesine yüksek geliyor" dedi.