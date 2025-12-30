Haberler

Söke'den yurt dışına gidecek ham pamuklar denetlendi



Aydın'ın Söke ilçesinde, yurt dışına yapılacak ham pamuk ihracatı için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. İlgili mevzuat ve standartlara uygunluk titizlikle incelendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, yurt dışına yapılacak ham pamuk ihracatına yönelik inspektör işlemleri Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İhracat süreci öncesinde yapılan çalışmalar kapsamında, ham pamukların ilgili mevzuat ve uluslararası standartlara uygunluğu titizlikle incelendi. Denetimlerde ürünlerin kalite, sağlık ve teknik kriterleri kontrol edilerek, ihracata engel teşkil edebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı gerekli değerlendirmeler yapıldı. Pamuk üretiminde önemli merkezlerden biri olan Söke'de gerçekleştirilen bu denetimlerin bölge tarımının ihracat potansiyeline katkı sunduğu ve katma değeri yüksek tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
