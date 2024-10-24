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Soğuk Havaya Rağmen Aktarlara Yoğun İlgi

Soğuk Havaya Rağmen Aktarlara Yoğun İlgi
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Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve gripten korunmak amacıyla aktarlara yöneldi. Ihlamur, zencefil ve kış çayları gibi bitkisel ürünlere olan talep arttı.

Gaziantep'te havanın soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, başta tarihi Almacı Pazarı ve Kürkçü Hanı olmak üzere bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi.

Son günlerde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek ve gribal hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarlara rağbet gösteriyor. Havaların soğuması, nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların artış göstermesi, aktarlarda bulunan şifalı bitiklerin satışını diğer aylara göre biraz daha yükseltti. Vatandaşlar gribal hastalıklardan korunmak ve bağışıklığını güçlendirmek için soluğu aktarlarda alıyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte aktarların satışları artarken, aktarlar müşterileri için özel bitkisel ürünleri hazırlıyor. Aktarlarda en çok tercih edilen ürünlerin başında bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur ve kış çayı yer alıyor.

"Havalar soğur soğumaz vatandaşlar aktarlara koşuyor"

Havaların soğumasıyla vatandaşların aktarlara yöneldiğini belirten aktar Emin Taşdemir, "Bu sene kış bayağı soğuk geçecek. Çünkü bugünlerde hava çok soğuk geçiyor. Genelde baharat aktarı üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşlar doktora gitmeden önce bizi tercih ediyor. Müşterilerimize baharat çeşitleri ile ıhlamur, ibiskus, zahter,zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi ürünlerden veriyoruz. Bu ürünler kış aylarında vazgeçilmez ürünler. Yine kış çayı ve atom çayı veriyoruz. Bitkisel ürünler daha doğal, herhangi bir yan etkisi olmuyor. Vatandaşlarda hastalıklarını doğal yollarla ve doktora gitmeden çözmek istiyorlar. Ürünlerimiz tesirli oluyor. boğaz ağrılarına zahteri öneriyoruz. Son zamanlarda da en çok doktorların tavsiye ettiği dut kurusunu tercih ediyorlar. Enfeksiyon yoluna, idrar yoluna ve eklem ağrılarına bamya tohumu çok iyi gelir. Zencefili, zerdeçalı bal ve yoğurtla karıştırmak öksürüğe çok iyi geliyor" dedi.

"Gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyenler aktarların yolunu tutuyor"

Havaların soğumaya başlamasıyla bağışıklığın düşmesi, nezle ve grip gibi hastalıkların başladığını belirten aktar Sedat Akbayram, "Kış aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar artık gribe yakalanmaya başladı ve büyük bir salgın var. Bundan dolayı da insanlar bizi tercih ediyor. Hastanelerden önce bitkisel çözümler bulmaya çalışıyorlar. Bizde vatandaşlarımıza ıhlamur, ada çayı, zahter ve diğer bitkisel ürünler veriyoruz. Çünkü bu ürünler bağışıklılık sistemini çok güzel güçlendiriyor, vücut direncini arttırıyor ve insanları hastalıklardan koruyor. Bizde karışım yapıyoruz. Tarçın, zerdeçal, zencefil, ıhlamur, zahter ve ada çayı kış aylarında içilmesi gereken bitkilerdir" ifadelerini kullandı.

"Hasta olmadan önce vücudumuza dikkat etmemiz lazım"

Vatandaşların en çok ıhlamur, zerdeçal, zencefil ve bütün kış çaylarını talep ettiğini belirten aktar Bülent Bilici ise "Kış aylarının gelmesiyle gribal vakalarla çok karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızda bizi tercih ediyorlar ve bizde bitkilerle karışımlar yapıyoruz, kış çayları hazırlıyoruz ve özel macunlarımız var. Gripten dolayı gelen müşterilerimize bitkisel karşımlar veriyoruz. İlaçlar çok yan etki yaptığı için müşterilerimiz bizi daha çok tercih ediyorlar. Onun için büyük talep görüyoruz. Bizde tercih ettikleri ürünleri karşılamaya çalışıyoruz. Ama biz, 'önce doktorlarımız, hastanelerimiz ve sonra aktar' diyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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