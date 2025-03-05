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Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu

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Sivas'ta seyyar bir tostçu, müşterisinin yanlışlıkla gönderdiği 600 bin TL'yi fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Örnek bir davranış sergileyerek müşterisine ulaşarak parayı iade eden esnaf, bu hareketiyle takdir topladı.

Sivas'ın işlek caddelerinin birinde tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi. Tost yemek için yanına gelen bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 TL'lik hesabı ödemek isterken Zeynel Engin'in hesabına yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi.

Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu

HESABINI KONTROL EDİNCE ŞOKE OLDU

Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağı fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, hemen harekete geçti. Daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaşan Engin, durumu izah ederek parayı iade etmek istediğini belirtti. Fazla olan miktarı geri gönderen Engin'in bu davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.

Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Zeynel Engin, hesabında parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya daha önceden de gelen bir müşterim geldi. Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalkan müşteri sen yabancı değilsin diyerek bana 600 TL atacağını söyledi. Daha sonrasında ben de hesabımı kontrol ettiğimde 600 TL yerinde 600 bin TL'nin yattığını gördüm. Yüksek meblağı görünce müşteriye ulaşarak parayı tekrar atacağımı söyledim. Yüksek miktardaki parayı görünce ilk başta çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Ertesi günün sabahında ise müşteriye parayı teslim ettim. İnsanlar bu örnek davranışları yapsınlar, kişinin hakkını geri vermek gerekiyor. Bu şekilde davranırsak kazanırız" dedi.

Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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