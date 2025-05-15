Sivas'ta Doğum Sayısı Sürekli Düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta canlı doğan bebek sayısı son yıllarda sürekli düşüyor.

Kentte 2017'de 8 bin 954 olan canlı doğan bebek sayısı 2018'de 8 bin 285'e, 2019'da 8 bin 89'a, 2020'de 7 bin 592'ye, 2021'de 7 bin 157'ye, 2022'de 6 bin 697'ye, 2023'te 6 bin 296'ya, 2024 yılında ise 6 bin 99'a geriledi. Sivas'ta 2024 yılında dünyaya gelen 6 bin 99 bebeğin 3 bin 196'sını erkek, 2 bin 903'ünü ise kız oluşturdu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı anlamına gelen "toplam doğurganlık hızı" da Sivas'ta son yılların en düşük seviyesine geriledi. 2024 yılında Sivas'ta toplam doğurganlık hızı 1,35 çocuk olarak gerçekleşirken, Türkiye'de bu oran 1,48 çocuk olarak kayıtlara geçti.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı 2024 yılında Türkiye'de 27,3 iken, Sivas'ta 26,9 olarak açıklandı. - SİVAS