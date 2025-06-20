Sivas'ın Gürün ilçesinde 1. etap afet konutları hak sahipleri belirlendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 1. etap afet konutları hak sahipleri belirlendi
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sivas'ın Gürün ilçesinde yıkılan evlerin yerine TOKİ tarafından yapılan 1. etap afet konutlarında hak sahipleri belirlendi. İlk etapta tamamlanarak kura çekilen 85 konut, sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde 1. etap afet konutları hak sahipleri belirlendi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ın Gürün ilçesinde 236 ağır hasarlı bina yıkıldı. Evleri ağır hasar alan ve yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından iki farklı etapta çalışmalar başlatıldı. 2 Mayıs'ta başlanan 1. etap afet konutları tamamlanarak çevre düzenlemesi yapıldı. İlk etapta tamamlanan 85 konut için kura çekilerek hak sahipleri belirlendi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Asrın felaketinde ilçede yaşadığı ev ağır hasar alan ve afet konutunda hak sahibi olan Cengiz Yağcı, "6 Şubat depreminde evlerimiz hasar gördü. AFAD'dan gelip inceleme yaptılar. Afet konutları için kaydımızı yaptırmıştık. Ev sahipliği hakkımızı aldık. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimize çok versin. Sağ olsun, var olsunlar. Evlerimizi yaptılar, teslim ettiler. Allah bir daha öylesi afetler yaşatmasın. Çok mutluyuz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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