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Şırnak'ta Galatasaray Kupası Sevinci

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek 19. kez şampiyon oldu. Maçın ardından Şırnak'ta taraftarlar sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

- Şırnak'ta Galatasaray sevinci

Şırnaklılar Galatasaray'ın Türkiye kupası şampiyonluğunda sokaklara döküldü

ŞIRNAK - Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Şırnaklılar sokaklara döküldü.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray olması ile Şırnak'ta taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez kupanın sahibi oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyon Galatasaray tezahüratları atarak, araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı.

Araçlarıyla konvoy halinde şehir turu atan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak, siren çalarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Yerel
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