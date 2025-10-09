Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Vali Ekici'den Başarı Açıklamaları

Şırnak'ta eylül ayı asayiş ve güvenlik toplantısı, Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Ekici, Şırnak'ın bir kez daha Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Ekici, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek, "Geçen ay içerisinde Şırnak yine ülkemizin en huzurlu ve en güvenli şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Güvenlik görevlilerimiz 24 saat 7 gün 24 saat çalışmaya devam etmişlerdir. Kontrolü noktalarımızda görevlerini sürdürmüşlerdir. Nöbet noktalarda görevlerini sürdürmeye devam etmişlerdir ve geçen ay önemli sayıda suçluyu yakalayarak adli makamlara teslim ettik. Bu çerçevede, 74 tane hapis cezası olan ve 366 tane de ifade vermek üzere adliyeye gitmesi gereken vatandaşımızı adli makamlara teslim ettik" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede de dikkat çekici sonuçlar elde edildiğini kaydeden Ekici, "Uyuşturucuyla mücadele açısından geçen ay gerçekten çok başarılı bir çalışmalara imza attık ve 71 kilo uyuşturucu yakaladık. 262 adet sentetik ecza ve 42 bin 300 kök kenevir yakalayarak bunları imha ettik. Yine bunun yanı sıra 1 milyar 700 milyon Türk lirası suçtan elde edilen gelirlere el koymuş bulunmaktayız. Bu suçlarla mücadele eden vatandaşlarımızın bizim yanımızda olması en büyük mutluluğumuzdur" diye konuştu.

Vali Ekici, vatandaşların desteğiyle suç ve suçlulukla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Geçen ay 45 bin 860 tane çağrıyla 112'ye çağrı düşmüştür ve bu çağrılarda suç ve suçlulukla mücadele etmeye devam ettik. Bu çalışmaların sonucunda bugün Şırnak bölgemizde hepimizin bildiği üzere ekonomik kalkınma asıyla, istihdamıyla ve gelişmesiyle, ihracatıyla, ticaretiyle, sanatıyla, kültürüyle ön plana çıkan Güneydoğu'nun incisi haline dönüşen bir şehir haline gelmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Kentte sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Vali Ekici, "Şehrimizde bakanlığımızın liderliğini yaptığı tehlikeli ve hasta sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili olarak çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız yine 112'ye çağrı bulundukları zaman tehlikeli ve sahipsiz hayvanları toplamaya devam ediyoruz. Bu konuda da şehrimizdeki tüm tehlikeli hayvanların toplanıldığını buradan müjdesini vermek istiyorum. Şırnak'ta huzuru ve güveni sağlamak için daha çok gayret göstereceğiz, daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK