Sinoplu Çiçekçi: Geçen Sene 10 Liraya Gül Satıyordum, Şimdi Gülü 8-10 Liraya Alıyorum

MUSTAFA USTA

Sinop'ta çiçekçiler artan maliyetlerden şikayetçi. Sinop'ta çiçekçilik yapan Erhan Dolu, "Ben, geçen sene 10 liraya gül satıyordum. Şimdi gülü 8-10 liraya alıyorum. Her şey iki katı oldu. Her şey pahalandı. 3 liraya aldığımı malzeme 5 lira oldu. Her şey uçtu gitti. Geçen seneyle bu sene arasında dağlar kadar fark var" dedi.

Sinoplu çiçekçiler, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Sinoplu çiçekçi Erhan Dolu, şunları söyledi:

"NE ÖLDÜRDÜ NE SEVİNDİRDİ"

"Kazandığım miktar tatmin etmedi. Neden tatmin etmedi? Her şey feci şekilde zamlandı. Örnek veriyorum; ben, geçen sene 10 liraya gül satıyordum. Şimdi gülü 8-10 liraya alıyorum. Her şey iki katı oldu. Her şey pahalandı. 3 liraya aldığımı malzeme 5 lira oldu. Her şey uçtu gitti. Geçen seneyle bu sene arasında dağlar kadar fark var. Mesela geçen sene benim arkadaşım evlendi. Düğünü kaça mal ettiğini sordum, 300 bin liraya mal ettiğini söyledi. Bu sene de benim başka bir arkadaşım evlendi. Ona da kaça mal ettiğini sordum. O da bana her şeyiyle 600 bin liraya mal ettiğini söyledi. Bu sene Allah'a şükürler olsun işlerimiz güzeldi ama ne öldürdü ne sevindirdi."

Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında eski işletmesinin yıkıldığını belirten Dolu, "Devletimizin verdiği dükkanlar da doğru konuşmak gerekirse 15-16 metrekare. Esnafların hiçbiri memnun değil. Yine devletimiz sağ olsun dükkan verdi bize ama pek iç açıcı değil. Herkes zaten şikayetçi. 'İş yok, güç yok' diyorlar. Zaten Sinop'un da tepkisi; 'yapacaktınız doğru düzgün bir dükkan yapsaydınız'. Gerçekten albenili dükkanlar olmadı" dedi.

"GENEL OLARAK İTHAL ÇİÇEK KULLANIYORUZ"

Sinoplu çiçekçi Kerem Arslan ise "Geçen sene işlerimiz daha iyiydi tabii. Bu sene hafif bir durgunluk var, gerek Sinop çalışmalarından kaynaklı olsun. Buradan fazla insan geçmiyor. Daha önceden güzergah iyiydi. Bu konumu rahat kullanıyorlardı. İşlerimiz genel olarak iyi oluyordu. Bu sene düğünlerde de biraz durgunluk var. Düğünlerde çiçek daha az tercih ediliyor artık, ekonomik olarak, hayat pahalığından dolayı. Çiçeklerde de genel olarak ithal çiçek kullanıyoruz. Genel olarak hayat pahalığı zaten var" diye konuştu.

