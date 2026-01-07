Ankara'da Sinop için kritik görüşme

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sinop'ta devam eden projeler ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yatırım çalışmaları masaya yatırıldı. Tarım, altyapı ve toplu konut projeleri başta olmak üzere kentin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Özarslan, Sinop'ta gerçekleştirilen toplu konut projeleri ile altyapı hizmetlerine Bakan Murat Kurum'un verdiği destek ve katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. - SİNOP