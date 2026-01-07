Haberler

Ankara'da Sinop için kritik görüşme

Ankara'da Sinop için kritik görüşme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Çevre Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek kentteki projeler ve gelecekteki yatırım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sinop'ta devam eden projeler ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yatırım çalışmaları masaya yatırıldı. Tarım, altyapı ve toplu konut projeleri başta olmak üzere kentin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Özarslan, Sinop'ta gerçekleştirilen toplu konut projeleri ile altyapı hizmetlerine Bakan Murat Kurum'un verdiği destek ve katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez 'ajan' iddialarına ateş püskürdü

Maduro'yu sattığı iddia edilen isim 3 gün sonra sessizliğini bozdu