Sinop'ta Yamaç Paraşütü Parkur Alanları Belirlendi

Sinop, 2025 yılı turizm hedefleri kapsamında karada gerçekleştirilebilecek sportif faaliyetler için önemli bir adım attı. Gerze ilçesindeki Yelkentepe yamaç paraşütü parkur alanında yapılan incelemelerde, parkurun rotasyonları belirlendi.

Sinop'ta 2025 yılı için karada yapılabilecek turizm amaçlı sportif faaliyet parkur alanları kapsamında "yamaç paraşütü parkur alanı" olarak ilan edilen Gerze ilçesi Yelkentepe mevkiinde, Vali Mustafa Özarslan'ın katılımıyla inceleme ve basın açıklaması programı gerçekleştirildi. Program, Gerze Hacıselli Köyü - Yelkentepe Yamaç Paraşütü Parkur Alanı'nda yapıldı.

Vali Özarslan burada yaptığı açıklamada, su ve kara sporlarında belirlenen rotaların güvenlik ve koordinasyon açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Denizde yapılan su rotalarını belirledik. Bu rotaların belirlenmesi şu açıdan önemli; kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimlerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın görevli kurumlarından ve her bir federasyondan güvenlik ve koordinasyon amaçlı olumlu görüşler aldıktan sonra sportif turizmin yapılacağı lokasyonları belirliyoruz. Yelken ve sportif amaçlı yamaç paraşütü faaliyetlerinde önemli olan tabii ki adrenalin, heyecan ve bir turizm etkinliğinin gerçekleştirilmesidir. Ancak biz aynı zamanda bu faaliyetlerin güvenli bir şekilde, ilgili birimlerin müştereken ortak çalışmasıyla yürütülmesini sağlamakla görevliyiz. Bu en önemli unsurdur."

Sinop'un yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret bir turizm bölgesi olmadığını belirten Vali Özarslan, ilin yüzde 70'inin ormanlık alan olmasının büyük avantaj sağladığını ifade ederek şöyle devam etti: "Her bakımdan bu avantajlarımızı en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Sportif kuruluşumuz tarafından paraşütle ilgili etkinliklerde Gerze'de iki alan, Sinop merkezde Kumkapı dahil olmak üzere toplam üç lokasyonda yamaç paraşütü yapılabilecek alanları tespit ettik. Bu alanların standartlarını çalışma arkadaşlarımızla birlikte yükselteceğiz. Sinop'ta bu alanları kullanacak çok güzel yerlerimiz var. Uçuşu seven, yamaç paraşütünü seven tüm vatandaşlarımızı misafir etmekten memnuniyet duyarız. Gelsinler, mavi denizle yeşil denizi birlikte görsünler. İki güzelliği bir arada sunan nadir illerden biriyiz. Bu çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Hizmetin standartlarının yükseltilmesine katkı verecek tüm mesai arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum."

Program, bölgenin turizm potansiyeline yönelik değerlendirmeler ve alan incelemelerinin ardından sona erdi.

Programa Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ve Türkiye Hava Sporları İl Temsilcisi Nuri Şişman katıldı. - SİNOP