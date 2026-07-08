Sinoplular Asgari Ücret ve Emekli Aylıklarının Artırılmasını İstiyor

(SİNOP) - Haber : Mustafa USTA

Sinop'ta vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücret ve emekli aylıklarının yetersiz kaldığını dile getirdi. Pazarcı Ahmet Göktepe, "İnsanlar pazara geliyor, eskiden 100 liralık kiraz alırken şimdi 20 liralık alabiliyor. Bu da emeklinin geçinemediğini gösteriyor" dedi.

Konut kiraları, gıda ve temel ihtiyaçlardaki artışın mevcut gelirlerle karşılanamadığını belirten Sinoplular hem asgari ücret hem de emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Pazar esnafı Ahmet Göktepe, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, emekli aylıkları ve asgari ücretin artırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ev kiraları 20-25 bin, 30 bin liraya çıkmış durumda. İnsanlar pazara geliyor, eskiden 100 liralık kiraz alırken şimdi 20 liralık alabiliyor. Bu da emeklinin geçinemediğini gösteriyor. En kötü şartlarda bir emeklinin maaşının 35-40 bin lira olması lazım. Eskiden asgari ücret 2 bin 400 lirayken emekli daha yüksek maaş alıyordu. Şimdi asgari ücret 30 bin lira oldu, emekli 20 bin lira alıyor. Burada büyük bir dengesizlik var. Bunun düzelmesi gerekiyor. Kiralar 30-35 bin liraya çıkmış. Emekli çalışamaz ki, 20 bin lirayla nasıl kirasını ödesin? Eskiden iki günde bir ton kiraz satıyordum. Şimdi bir haftada 300 kilo kirazı zor satıyoruz. Emeklinin alım gücü düştüğü için bu durum bize de yansıyor. İnsanlar bir kilo peynir yerine 250 gram alıyor."

"DEVLETİN VERDİĞİ VARİS ÇORABININ YARISINI BEN ÖDÜYORUM"

Sinan Ergen adlı yurttaş ise mevcut gelirlerle yaşamın sürdürülemediğini belirterek, hem asgari ücret hem de emekli aylıklarında acil artış gerektiğini söyledi.

Ergen, şunları kaydetti:

"Bugün dükkan ve ev kiralarının 30 bin ile 50 bin lira arasında olduğu bir ülkede 28 bin liralık asgari ücret kesinlikle yetmez. Devletin acilen toplanıp gerek emekliye gerek asgari ücrete artış yapması gerekiyor. Markete, pazara, ulaşıma baktığınızda bu maaşların hiçbir şeye yetmediğini görüyorsunuz. Ben 20 bin lira emekli maaşı alıyorum. Emekli maaşının 20 bin lira olduğu, kiraların 30 bin lira olduğu bir yerde buna yaşam diyemiyorum. Oksijen tüpüyle yaşadığımı düşünüyorum. Kronik rahatsızlığım var. Devletin verdiği varis çorabının ücretinin yarısını ben ödüyorum. Bana 'Bu çorabı altı ay kullanacaksın' deniliyor. Bir çorabı altı ay kullanmak mümkün mü?"

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE HUZURUN SAĞLANMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Nihat Kalyoncu da en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün 15-20 bin liranın altında ev kirası yok. 20, 25, 30 bin liraya kiralar var. Böyle bir ortamda asgari ücret çok düşük kalıyor. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altına asla düşmemeli. Ben devletimden yanayım ama bu konuda hükümeti eleştiriyorum. Bu şartlarda maaşların 40-50 bin liranın altında olmaması gerekiyor. Üst gelirleri sabit tutup alt gelir grubunu desteklerlerse belki toplumda huzur sağlanabilir. Bu şekilde devam ederse huzurun sağlanması mümkün görünmüyor."

Osman Dede ise dört kişilik ailenin geçinebilmesi için mevcut ücretlerin yetersiz olduğunu belirterek, "Bir ailenin geçinebilmesi için asgari ücretin en az 60 bin lira olması lazım. Emekli maaşının da 50 bin lira olması gerekir. Her şey pahalı. Ucuz hiçbir şey kalmadı. Ekmek dahil her şey çok pahalı" dedi.

Kaynak: ANKA