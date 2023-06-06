Sinop'ta sel nedeniyle elektriği kesilen köylere helikopterle jeneratör götürüldü
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Sinop'ta etkili olan sağanak yağışın ardından elektrik kesintisi yaşanan köylere helikopterle jeneratör götürüldü.
Sinop'ta etkili olan sağanak yağışın ardından elektrik kesintisi yaşanan köylere helikopterle jeneratör götürüldü.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) ekipleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterle Sinop'un Ayancık ilçesi Çaybaşı köyünün Kepez ve Akkaya Mahallelerine 7 adet jeneratör ulaştırdı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi de çalışmaları takip etti. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel