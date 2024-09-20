Sinop'ta Öğrenciler Kiralık Ev Bulmakta Zorlanıyor

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinoplu emlakçı Ahmet Atalay, "Öğrencinin ev tutması hayal. Ben buraya ev tutmak için gelen ve kiraların çok fazla fahiş rakam olduğu için okulunu dondurup giden çok öğrenci biliyorum. Bu sene aynı maçı bir daha izleyeceğiz. Kiraların yüksek olması dolaylı olarak eğitimi engellemektir. Hükümetin bu işe el atması lazım diyoruz ama maalesef hükümet el atmadığı gibi her şeyi zorlaştırıyor" dedi. Emlakçı Doğan Yılmaz ise, "15 bin liradan aşağı ev de yok" diye konuştu.

Sinop Üniversitesi'nin yeni akademik yıla başlamasına az bir zaman kala, Sinoplu emlakçılar kiralık ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrencilerin zorlandığını belirtti.

"Öğrencinin ev tutması hayal"

Ahmet Atalay, şöyle konuştu.

"Şu anda Sinop'ta bırakın öğrenciyi karı koca çalışan aile dahi ev kiralamakta zorlanıyor. Öğrencinin ev tutması hayal. Ben buraya ev tutmak için gelen ve kiraların çok fazla fahiş rakam olduğu için okulunu dondurup giden çok öğrenci biliyorum. Bu sene aynı maçı bir daha izleyeceğiz. Gelecekler, okullarını dondurup gidecekler. Kiraların yüksek olması dolaylı olarak eğitimi engellemektir. Hükümetin bu işe el atması lazım diyoruz ama maalesef hükümet el atmadığı gibi her şeyi zorlaştırıyor. Kiracının durumunu da zorlaştırıyor, ev sahibinin durumunu da zorlaştırıyor, vatandaşın durumunu da zorlaştırıyor, öğrencinin durumunu da zorlaştırıyor. Bu dolaylı olarak eğitimin önüne duvar çekmek gibi. Herkes eğitime yöneldiği için kiraları yükselterek, öğrencilerin okumamasını sağlayarak eğitiminin önüne duvar çekmektir bu. Bu da tabi şu an mevcut olan hükümetin işine geliyor. Çünkü, çok eğitimli, okuyan insanları pek sevmezler. Dolayısıyla, kiraları yüksek tutarak bu şekilde başa çıkmaya çalışıyorlar. Öğrenciler daha şehre gelmeden gidiyorlar. Arıyorlar, okullarını donduruyorlar. Şu anda ev arayan hiçbir öğrenci yok. Ev aramak için tenezzül bile etmiyorlar. Çünkü ev kiralarının çok olduğunu biliyorlar."

"Bu fiyatlar artık düşmez. Ekonomik şartlar zor"

Bir başka emlakçı Doğan Yılmaz ise, "Kiralık evlerin fiyatları yüksek. Öğrenciler eğer yurtlarda yer olmadığı zaman dışarıdan eğer ev tutacaklarsa 2- 3 kişi birleşip ev tutarlarsa onlar için daha ekonomik olur. Kira fiyatları 15- 20 bin lira. 10 bin liraya bulunan ev çok da aman aman güzel olmayabilir ama 15 bin liradan aşağı ev de yok. Bir öğrenci tek başına ev tutarsa oldukça zorlanır ama birleşirlerse hem yemede hem de kirada ortaklaşa ödeme olduğu için geçinebilirler. Ama tek başına zor. Bu fiyatlar artık düşmez. Ekonomik şartlar zor. Mal sahibi de illa ki geçimini ondan sağlıyor. Onun için fiyatların düşeceğini sanmıyorum" dedi.