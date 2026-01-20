Haberler

Sinoplu Vatandaş, Otomobilini Başkasının Satılığa Çıkardığını Fark Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasan Güney, online satışta dolandırıcılığa uğradığını fark ederek aracını 200 bin lira daha ucuza ilana koyan kişiyi şikayet etti. Güney, diğer vatandaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta ikamet eden Hasan Güney, satılığa çıkardığı otomobili için arayan ve kendisinden başka fotoğraflar da isteyen kişinin daha sonra otomobilini 200 bin lira daha ucuza ilana koyduğunu fark ettiğini anlattı. Güney, ilanı şikayet ettiğini bildirdi, yurttaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Hasan Güney, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, otomobilini internette satılık olarak paylaştığını, ardından bir kişinin kendisini aradığını ve otomobiline talip olduğunu söylediğini ifade etti.

Arayan kişiyle fiyat konusunda anlaştıklarını, bu kişinin isteği üzerine otomobilin başka fotoğraflarını da gönderdiğini aktaran Güney, daha sonra bir arkadaşının, otomobilinin internetten satılığa çıkarıldığını gördüğünü bildirdi.

Güney, "Kendisi benim arabamı paylaşmış. Hem de 200 bin lira düşüğüne paylaşmış. Tanıdığım bir isim değil. Arkadaşım 'Tanıyor musun abi' diye sordu bana. 'Tanımıyorum' dedim. Girdim baktım gerçekten benim araba" dedi.

Bunun üzerine şikayette bulunduğunu bildiren Güney, yurttaşları benzer durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güney, şunları söyledi:

"Dikkatli olalım. Kopara göndermeyin diye paylaştım, paylaşımlarında bu da var. Devlet bu konuda ne yapabilir? Üç kağıtçılığın önüne geçileceğini düşünmüyorum. Devlet birini yakalasa öbür taraftan bir tane daha çıkar. Ağır cezalar olması gerekiyor. Dün geceden beri düşünüyorum, acaba kaç kişiyi çarptılar, mağdur var mı? Bana ulaşan kimse yok. Umut ediyorum ki kimse çarpılmamıştır. Böyle şeyler hiç hoş değil. Gönlüm de buna hiç razı değil. Benim üzerimden sağlanmasını hiç istemem. Sebep olmak dahi istemem ki ilk duyduğum andan itibaren müdahalemi yaptım, paylaştım, çevreme duyurdum."

Kaynak: ANKA / Yerel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü