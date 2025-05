Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması

Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısı üzerine Hamsi yolu mevkisinde bir araya gelen Merkez ve diğer ilçelerden sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, sloganlarla kutlamanın yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Güvenlik nedeniyle polis ekipleri tarafından alana giren tüm katılımcılar arandı. Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Musa Uzun yaptığı konuşmada, "Her geçen gün daha fazla işçi, daha fazla emekçi, daha fazla genç, daha fazla kadın, iş güvencesiz, hakları ellerinden alınmış bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Hukukun üstünlüğü ilkesi, biz emekçilerin sürdürdüğü mücadelenin olmazsa olmazıdır. İşçiler, emekçiler olarak bu ilkeye hep sahip çıktık. Bizler, bütün işlemlerin hukuk ve demokrasi içinde yürütülmesinden yanayız. Öncelikle masumiyet karinesine ve hukuki sürece herkes saygılı olmalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde her türlü görüşün, düşüncenin görsel ve yazılı bir şekilde dile getirilmesi ve dağıtılması için gerekli ortam sağlanmalıdır. Basın özgürlüğü demokratik yapının güvencesidir. Uygulanan iktisat politikalarının temelinde insan ve istihdam olmalıdır. Güvenceli ve insan onuruna yaraşır iş şartlarında çalışmak bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır. Kadınlar toplumsal yaşamın her alanında yer almalı, şiddetsiz ve güvenli çalışma ortamı sağlanmalı, mobbing ve taciz son bulmalıdır. Toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılım, kadınlara karşı uygulanan şiddet döngüsünün kırılmasında büyük rol oynayacaktır. Taşeron sorunu işçi statüsünde, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı kapsamında bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alınmalıdır. Staj ve çıraklık mağdurlarının emeklilik sorunları çözülmelidir. Kamu kurumlarındaki geçici işçilik uygulaması, güvencesiz istihdamın bir türüdür. Bu koşullarda çalıştırılan işçiler güvenceli şekilde istihdam edilmelidir. İş cinayetlerine dönüşen iş kazaları önlenmelidir. Kayıt dışılık ülkemizin uzun soluklu ekonomik sorunlarından biridir ve hala devam etmektedir. Kayıt dışı sorunu çözülmeli, herkes kayıt altına alınmalıdır. Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Buna el uzatılması, ortadan kaldırılması ya da daraltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir. Asgari ücret birey değil, aile temelinde hesaplanmalı, insana yakışır geçim şartlarını sağlamalıdır. Çalışma yaşamında da örgütlenmenin önündeki engeller her geçen gün daha da büyüyor" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar çalınan müzik eşliğinde eğlendi. - SİNOP