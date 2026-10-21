Sinop halk pazarında esnaf 35 liraya mandalina satıyor ama satış yok

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı. Esnaf İrfan Uçan, "Emeğimizi alamıyoruz, 35 liraya mandalina satıyorum. 10 bin lira kazanmam için 3 ton mandalina satmam lazım" dedi. Esnaf Şermin Başar da, "Pazara getirdiğimiz ürünleri geri eve götürüyoruz. Satış yok" diye konuştu.

Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazar esnafı satış yapamamaktan, pazara gelen vatandaşlar ise pahalılıktan yakındı.

"EMEĞİMİZİ ALAMIYORUZ"

Pazar esnafı İrfan Uçan, işlerinin kötü gittiğini belirterek şöyle dedi:

"Pazarcılık sektörü artık tamamen bitti. Sinop gibi yer düşünün. Biz buraya 200 kilometre yoldan geliyoruz. Mazotun litresi 100 lira ve ben 5 bin liralık mazot yakıyorum. Onu da geçtik. Aşırı durgun bir pazar var. Her şey marketleşti. Markette her şey daha bir indirimli hale geldi. Pazarcı tamamen artık bitiyor. Bu çok eski bir meslek. Atalardan gelen bir meslek. Market yokken pazar vardı. Hiçbir şeyin bir önemi kalmadı.

Emeğimizi alamıyoruz 500 litre mazot yakıyorum. Ben 35 liraya mandalina satıyorum. 10 bin lira kazanmam için 3 ton mandalina satmam lazım. 3 ton mandalina satmam için de kamyona sadece mandalina yüklemem lazım. Vatandaş ürün alıyor 60 lira bedel fiyat tutuyor. 50 lira üzerinde parası oluyor. Onu geri al diyor. ya bunlar çok kötü şeyler aslında. Şu ortamda şu ürünlerde bu sene gerçekten ekonomi çok ucuz ve biz bundan para kazanamadık. Kiraz sattık 50 liraya, 40 liraya. Bizim para kazanacağımız durumlar gerçekten minimum seviyeye düştü.

Pazar esnafı Şermin Başar da "Pazara getirdiğimiz ürünleri geri eve götürüyoruz. Satış yok. Eskisi gibi pazarlar yok artık. 3-5 kuruş anca kazanırız diye geliyoruz. Genel olarak böyle masa başında bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EZİLMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL BİZİMKİSİ"

Pazara gelen Melek Altıkulaç, elindeki poşeti göstererek "Çok ucuz. O kadar ucuz ki yani diyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak aldım gidiyorum. Bu kadar emekli ne yapabilir ki? 25 bin lira ile ne yapabilir? Söyleyin. Bir şey alabilir misin? Ezilmekten başka bir şey değil bizimkisi. Ezilmek. Hep başka bir şeyimiz yok" dedi.

Pazara alışverişe gelen Bayram Çakır, "Cebimde param da az olduğu için az almak durumunda kalıyorum. Ekonomi felaket zaten, ülke felaketi yaşıyor. Yüzyılın felaketini yaşıyor. Şurada bir muzun kilosu 100 lira. Burada kestane bu ülkede yetişiyor veya bu Sinop'un bir ilçesinde bolca yetişiyor. Gerçi üretici çok meşakkatli bir iş diyor gerçi ama şurada kestane 650 lira. Ben bir defa geldiğim zaman 750 lira da gördüydüm. Memleketin iler tutar yeri kalmadı."

Kaynak: ANKA