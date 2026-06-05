Sinop'ta Türkiye'nin 913'üncü bal ormanı hizmete açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Bal Ormanı Eylem Planı" kapsamında Türkiye'nin 913'üncü bal ormanı Sinop'ta hizmete açıldı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Dibekli köyünde 45 hektarlık alanda kurulan bal ormanıyla, bölgedeki bitki örtüsünün zenginleştirilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bal ormanının açılış töreninde konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yapılan çalışmanın hem üretime hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirterek, "Bugün cuma namazıyla birlikte bereketli ve hayırlı bir çalışmanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu da bizlere mutluluk ve heyecan veriyor. Arılar, çalışkanlıkları ve iş birliğiyle insanlara örnek olan canlılar. Sinop'ta şu anda arılara ev sahipliği yapan 16 bal ormanımız bulunuyor. Orman Bölge Müdürümüz Rıdvan Kalelioğlu'nun da ifade ettiği gibi, Arıcılar Birliği ve vatandaşlarımız talepte bulunduğu sürece yeni bal ormanları oluşturabiliriz. Yeter ki üreticilerimiz istesin, alanlarımızı ve sayımızı artıralım" dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise bal ormanlarının hem üretim kapasitesini hem de kaliteyi artıracağını ifade ederek, "Buraya dikilen ağaçlar ve bitkilerle birlikte arılarımızın çiçeklere ve bitkilere daha kolay ulaşması sağlanacak. Böylelikle hem bal üretim kapasitesinin hem de kalitenin artmasını amaçlıyoruz. Geniş bir alan üzerinde kurulan bu bal ormanının arıcılarımızın çalışmalarına ivme kazandıracağına inanıyoruz. Arıcılık çok özel bir uğraş. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen arı, son derece özel bir canlı. Arıcılıkla uğraşan insanlar da emekleriyle önemli bir üretim gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu da Sinop'un sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve uygun ekolojik koşullar sayesinde Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Kalelioğlu, "İlimizde bugüne kadar 15 bal ormanı tesis edilmişti. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bal ormanıyla bu sayı 16'ya yükselmiş olacak. Böylece arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, bal üretim kapasitesinin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine önemli katkı sağlayacağız. Toplam 45 hektarlık alanda oluşturulan bal ormanına 5 bin akasya, 670 ıhlamur, 4 bin 500 lavanta ile mahlep, ortanca, hanımeli ve kekik gibi nektar ve polen bakımından zengin bitki türleri dikildi. Bu sayede arılar için verimli bir beslenme alanı oluşturuldu. Çalışmalarla hem bal üretiminin artırılması hem de biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi hedefleniyor. Arıcılığın doğayla kurduğu güçlü ilişkinin en güzel örneklerinden biri de, 1 kilogram bal üretilebilmesi için arıların yaklaşık 5,5 milyon çiçeği ziyaret etmek zorunda olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, vali yardımcıları, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından Vali Özarslan ve Milletvekili Maviş, alanda incelemelerde bulunarak arıcılardan bilgi aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı