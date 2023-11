Sındırgı'da Öğretmenler günü coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkulu bir şekilde kutlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması Atatürk Anıtına Milli Eğitim müdürü Muzaffer Çakır'ın çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi.

Çelenk sunum töreni sonrasında Akpınar Yaşam Merkezinde Yağcıbedir ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program gerçekleşti. Protokol konuşmaları, şiirler ve skeçler ile süslenen programda öğrencilerin koro büyük alkış topladı. Program da Şehit öğretmenler de unutulmadı. Yeni öğretmenler ise öğretmenlik yemini etti. Öğretmenler günü ile ilgili düzenlenen şiir, kompozisyon, resim vb. yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Programa ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, protokol, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Gelenek Bozulmadı Sındırgı Belediyesinden Öğretmenlere Vefa Yemeği

Kendisi de bir öğretmen olan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın talimatıyla başlayan ve 2004 yılından bu yana devam eden öğretmenler günü vefa yemeği de Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleşti. Öğretmenlere canlı müzik eşliğinde yemek ikram edildi.

Öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu öğrenmenin ise en temel taşının aile olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Öğretmenliğin Peygamber Mesleği olduğunu ifade eden Başkan Yavaş; "Öğretmen belki bu işin profesyonel manada yapanı ama bir anne bir öğretmen, baba bir öğretmen hayatın her alanında aslında öğretmenlerle baş başayız beraberiz birlikteyiz. Bu ülkenin daha ileriye daha müreffeh bir dünyaya ulaşabilmesi ve gelişebilmesi için öğretmenlere olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü bir öğretmenlik peygamber mesleği. ve bizim dinimizin ilk emri oku ile başlıyor. Yani okumaya verilen değeri, hayatı bilmeyi, hayata anlam katmayı, hayata gülmeyi ifade ediyor. Bizler de daha dün okullarda eğitim veriyorduk, şimdi ise koca bir ilçenin öğretmeni oluyoruz, yeri geldiğinde. Geleceğimizi şekillendiren, vatan, millet sevgisini aşılayan, Türkiye yüzyılında daha büyük hedeflere ulaşmak için öğrencileri için ömrünü adayan tüm öğretmenlerimizin günü kutluyoruz. Büyükşehir belediyemiz, kaymakamlığımız, Sındırgı Belediyemiz olarak her zaman yanınızdayız. Birlikteyiz, beraberiz. Öğretmen kökenli olan büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz da bizler de eğitim ve öğretim için her şeye açığız" şeklinde konuşurken ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay öğretmenlik mesleğinin önemine ve Sındırgı'da eğitim kalitesine değinerek öğretmenler gününü kutladı.

Sındırgı Belediye personelinden öğretmenler günü kutlaması

1995 - 2003 yıllarında öğretmenlik mesleğini icra eden Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve 1989 - 2017 yılları arasında öğretmenlik yapan başkan yardımcısı Halil Aldemir'e belediye personeli sürpriz yaptı. Personel 24 Kasım Öğretmenler gününde eğitimci başkanlar için pasta keserek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Personelinin bu sürprizi için teşekkür eden başkan Yavaş; " Başkanlıklar unutulabilir ama öğretmenlik asla unutulmaz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Akpınar Yaşam Merkezindeki kadınlarda sıfır atık ürünlerinden hazırladıkları hediye sepeti ile öğretmenler gününü kutladı.

İlçe genelindeki tüm öğretmenler de unutulmadı. Sındırgı'nın doğal ürünü meyve kurusu ve kadınlar tarafından üretilen fulardan oluşan hediye paketleri tüm öğretmenlere ulaştırıldı. - BALIKESİR