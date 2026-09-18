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Silah arkadaşlarından şehidin adını taşıyan okula anlamlı destek

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Silah arkadaşlarından şehidin adını taşıyan okula anlamlı destek
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Şırnak’ta 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Üsteğmen Aydın Aydoğmuş’un silah arkadaşları, şehidin adını taşıyan ilkokula kitap, spor malzemesi, zihin geliştiren oyuncaklar, stratejik oyunlar hediye etti.

Şırnak'ta 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Üsteğmen Aydın Aydoğmuş'un silah arkadaşları, şehidin adını taşıyan ilkokula kitap, spor malzemesi, zihin geliştiren oyuncaklar, stratejik oyunlar hediye etti.

Ağustos 1981'de girdiği Kara Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 1985 tarihinde Piyade Teğmen olarak mezun olan ve 1994 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Üsteğmen Aydın Aydoğmuş'un silah arkadaşları, Bartın'da şehidin ismini taşıyan ilkokul öğrencilerine koli koli kitap, oyuncak, oyun ve spor malzemeleri hediye etti.

155 öğrencinin bulunduğu ilkokulda düzenlenen törene, Bartın Vali Yardımcısı Emre Yeşilbaş, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Okul Müdürü Yusuf Ünal, 1985 Devresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Murat Özkan, şehidin annesi Yıldız, babası Rahmi Aydoğmuş, şehidin silah arakadaşları ve öğrenciler katıldı.

Şehidin silah arkadaşı ve Dernek Başkanı Özkan, şehit arkadaşının anma etkinliklerine katılmak için geldikleri Bartın'da, arkadaşının adını taşıyan okul öğrencilerinin satrança olan ilgisinden etkilendikleri için bu çalışmayı başlattıklarını ifade etti. Dernek üyesi silah arkadaşlarının desteği öğrencilere destek olduklarını kaydeden Özkan, "şehit arkadaşım Aydın'ın adını taşıyan okulu ziyaret ettiğimizde öğrencilere kitap ve malzeme desteği sağlama kararı aldık. Hem şehidimizin ailesi, hem de devletimizin desteği ile bu malzemeleri bugün okula getirerek, teslim etme mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Şehidin babası Rahmi Aydoğmuş ise, "Şehit oğlumun arakadaşları bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hayırla yad ettiler, öğrencilerimiz, geleceğimiz için yine güzel bir desteğe el attılar. Gösterdikleri için hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Yardımcı Emre Yeşilbaş ise, "Şehidimiz Aydın Aydoğmuş anısına gerçekleşen bu desteler için şehidimizin arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Organizasyonun öğrencilerimiz, okulumuz ve vatanımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz" diye konuştu.

Törende büyük bir heyecan ve mutluluk yaşyan öğrenciler ise merakla hediyelerin dağıtılmasını bekledi. Hediyelerin okul idarecileri tarafından teslim alınmasının ardından gerçekleşen ikramlardan sonra tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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