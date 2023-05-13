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Siirt'te göçerlerin sorunları masaya yatırıldı

Siirt'te göçerlerin sorunları masaya yatırıldı

Yerel Haberler

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde göçerlerin sorun ve talepleri görüşülmek üzere toplantı yapıldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde göçerlerin sorun ve talepleri görüşülmek üzere toplantı yapıldı.

Siirt ekonomisine ve istihdamına hayvancılık yaparak büyük katkı sağlayan göçerlerin, yaylak bölgelerine göçün başladığı bu dönemde küçükbaş hayvan nakilleri öncesinde karşılaştıkları sorunlar görüşüldü ve çözüm yolları için müzakere edildi.

Toplantıya yoğun ilgi gösteren göçer yetiştiricilerine, yaylak bölgelerine küçükbaş hayvan nakilleri öncesinde son dönemde yapılan iyileştirmeler, mevzuat, desteklemeler, hayvan nakil yolları, şartları ve diğer illerde karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dinlenerek devam eden sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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