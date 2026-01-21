Haberler

STSO Başkan Vekili Çalapkulu, TÜGVA Siirt İl Başkanı Tetik ile bir araya geldi

Güncelleme:
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve TÜGVA Siirt İl Başkanı Abdullah Tetik, kentteki gençlik çalışmaları ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği imkanlarını görüştü. Gençlerin daha aktif rol alabilmesi için iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Başkanı Abdullah Tetik ile kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüştü.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen görüşmede kentte gençliğe yönelik yürütülen çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası arasındaki iş birliği imkanları ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. TÜGVA Siirt İl Başkanı Abdullah Tetik, gençlerin eğitim, kültür ve sosyal alanlarda daha aktif rol alabilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, misafirperverliğinden dolayı Fuat Özgür Çalapkulu'na teşekkür etti.

Çalapkulu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençliğe yönelik her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
