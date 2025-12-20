Botan Vadisi Milli Parkı kano ve sup spor topluluğuna ev sahipliği yapıyor

Haberler

Siirt'te kano ve sup severler, Botan Vadisi Milli Parkı'nda doğanın tadını çıkararak su sporlarının önemine dikkat çekti. Etkinliklerde öğrenciler ve akademisyenler, bölgenin doğal güzelliklerini tanıtarak su sporları kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Siirt'te kano ve sup severler, Botan Vadisi Milli Parkı'nda doğanın tadını çıkartarak bölgenin sportif faaliyetlerinin elverişliliğine dikkat çekti.

Merkez, Eruh ve Tillo ilçelerinde bulunan, 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşan Botan Vadisi yamaç paraşütü, rafting gibi su sporlarına elverişli olmasıyla doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Botan Vadisi'nin 15 Ağustos 2019'da "milli park" ilan edilmesi, bölgeye ilgiyi daha da artırarak dikkatleri üzerine çekti. Su sporlarına merak salanlar, vadiyi gezerek doğal güzellikleri gözlemliyor.

Akademisyen Yılmaz Çekmen, doğa ve spor topluluğu ile kano ve sup topluluğu danışmanı Abdurrahman Demir ile beraber sup etkinliği yapmakta olduklarını söyledi. Sup etkinliğini de genelde Botan Vadisinde açılmakta olduklarını belirten Çekmen, "Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve misafirlerimizle birlikte spor etkinliği yapmaktayız. Bu etkinlik keşifler, piknik ve doğa ile ilgili etkinlikler yapmaktayız. Burada aslında bir bakıma Siirt'i, doğal güzelliklerini tanıtıyoruz. Botan Vadisi Milli Parkını tanıtmış oluyoruz. Çünkü buraya dair birçok güzellik var. Bu güzelliklerin paylaşılması, tanıtılması gerekiyor. Turizm ve ticaretin gelişmesi açısından. Yılın dört mevsimi yapabiliyoruz. Her mevsim ayrı bir güzelliği var. Tabii yazın ve bahar ayında yapmak daha kolay. Kışın daha zor olmasına rağmen ayrı bir güzelliği var" dedi.

Akademisyen Abdurrahman Demir ise bu sporu yaklaşık iki yıldır yaptıklarını ifade etti. Amaçlarının Siirt'te su sporları kültürünü geliştirmek, halka aşılamak olduğunu belirten Demir, "İleriki yıllarda da Siirt'i bir su sporları merkezine getirmek. O amaçla yola çıktık. Yaklaşık 60 öğrenciye sup sporunu tanıttık. Gelip burada yaptılar, denediler. Sadece bunu sportif anlamda yapmıyoruz. Doğa sporları olarak da yapıyoruz" diye konuştu.

"150 öğrencimiz var, 60'ına bu sporu yaptırdık"

Botan'ın güzelliğini tanıtmak, güzelliğinden yararlanmak ve yaşamak için öğrencilerle beraber Botan Vadisinde bu sporu yaptıklarını söyleyen Demir, "Öğrencilerle beraber yaptıktan sonra bunu halka da yayacağız. Şu anda projeler hazırlıyoruz. Şu anda yaklaşık 150 öğrencimiz var. 60'ına bu sporu yaptırdık. Diğerlerine de yavaş yavaş yapacağız. Siirt'in güzel bir yanı da yaklaşık 10 ay bu sporu yapabiliyoruz. İklim buna müsait. İleri de yetkililer su sporları tesisi ve iskelesi yaparsa bunu profesyonelce yapacağız" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
