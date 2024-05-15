Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda Özel Bireylerin Askerlik Yemin Töreni

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda bir günlük askerlik eğitimi tamamlayan 15 özel birey, düzenlenen törenle yemin edip terhis belgelerini aldı.

Siirt'te 15 özel birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen yemin töreniyle asker olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Engelliler Haftası programı kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na aileleriyle gelen özel bireyler, temsili askerlik için üniformalarını giydikten sonra tören alanındaki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 özel birey yemin etti.

Askerliğin, Türk milletinin özünde ve ruhunda olan bir hasret olduğunu söyleyen Vali Kemal Kızılkaya, "Vatan sevgisinin hiçbir şartta engel tanımadığını, vatana, millete ve bayrağa hizmeti görev bilen, yüreği vatan aşkı ile dolu özel birey kardeşimizin mutluluklarına ortak olup, terhis belgelerini takdim ettik. Vatan sevgisi hiçbir şartta engel tanımaz. Kahraman Mehmetçiklerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Törene, Vali Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük eşi Günseli Büyük, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, bazı kurum müdürleri, özel birey vatandaşlar, aileleri ve jandarma personeli katıldı. - SİİRT