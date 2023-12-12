Sıdıka Çelik'in sır dolu ölümü

Evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in sır dolu ölümünü Müge Anlı gündeme taşıdı.

8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde yaralı halde bulunan 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik başına isabet eden kurşun sebebiyle kaldırıldığı hastanede 2 Temmuz'da hayatını kaybetti. Bu ölümü şüpheli kılansa olaydan önce yaşananlardı. İddiaya göre 6 senelik evli olan Ü.Ç ve Sıdıka Çelik çiftinin arasına başka bir kadın girdi. Bu ihaneti kısa süre önce öğrenen Sıdıka Çelik, olay günü kocası ve sevgilisini yan yana yakaladı. İddia o ki gördüğü ihanet karşısında Sıdıka Çelik önce darbedildi ve ailesine göre darp olayının ardından da canına kast edildi.

Tedavi gördüğü hastanede Sıdıka Çelik'in gözleriyle işaret ettiği tek bir isim vardı o da kocası Ü. Ç. idi. Sıdıka Çelik'in 6 ay boyunca verdiği hayat mücadelesinde Ü. Ç. iddiaya göre bir kez bile onun yanında olmadı. Hayrete düşürense Ü. Ç.'nin karısı Sıdıka'nın ölümünün ardından sevgilisi ile pasta kesip göbek atması oldu.

İddiaya göre Sıdıka Çelik'in kocası ile sevgilisi G. A.'yı tanıştıran Ü. Ç.'nin babası H. Ç'nin sevgilisi Z. A. idi. Hakkında çok sayıda itham bulunan Z. A. pek çok kişi tarafından 'yuva yıkan kadın' olarak nitelendirildi. İddiaya göre Ü. Ç.'nin anne ve babasının arasına giren Z. A., akrabası G.A. ile Ü. Ç.'yi tanıştırmış ve Sıdıka Çelik'in evliliğine gölge düşürmüştü.

Savcılık talimatıyla ifadesine başvurulan Z. A.; Sıdıka'nın şüpheli ölümüyle alakalı soruları yanıtlamak için bağlandığı canlı yayında ilk olarak "Ben metres değil, 17 senelik eşim" dedi. Kendisini, N. Ç. ile resmi nikahı olan H. Ç.'nin eşi olarak tanıtan Z. A'ya Müge Anlı'dan sert bir tepki geldi.

Açıklamaları ile dikkat çeken Z. A., Sıdıka Çelik'in ailesi ile karşı karşıyaydı. Taraflar birbirlerini suçlarken stüdyoda tansiyon yükseldi. - İSTANBUL