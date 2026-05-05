Siber Güvenlik Kurulunda Kritik Altyapı Sektörleri belirlendi

İletişim Başkanlığı, Siber Güvenlik Kurulunda Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu, toplantısında ele alınan ve verilen kararlara dair bilgilendirme yayımladı. Toplantıda; Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıkların kapsamlı biçimde ele alındığını açıklayan İletişim Başkanlığı, mevcut risklerin yanı sıra ileriki döneme ilişkin eğilimlerin de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğini açıkladı. Ayrıca son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında da Kurula bilgi sunuldu. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulandığı belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir. Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir. Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir."

Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır" denildi.

Kritik Altyapı Sektörleri belirlendi

Alınan kararlarla ilgili de bilgilendirme yapılan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi. Kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması. Siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi. Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı