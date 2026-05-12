SGK'dan 'Sigortasız çalışmayın, çalıştırmayın' uyarısı
Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, kayıt dışı istihdamın ciddi yasal sonuçları olduğunu ve çalışanların haklarından mahrum kalmalarına yol açtığını vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, kayıt dışı çalışmanın görünenden çok daha büyük kayıplara yol açtığını söyledi.

Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, Sosyal Güvenlik Haftası'nda basın ile bir araya geldi. Kayıt dışı istihdam ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Köroğlu, sigortalı çalışmanın tercih değil zorunluluk olduğunun bildirerek "Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte hem çalışanlar hem de işverenler açısından yasal bir zorunluluktur. İşverenlerin sigortasız istihdam sağlama hakkı bulunmadığı gibi, çalışanların da kendi rızalarıyla dahi olsa bu haktan feragat ederek sigortasız çalışmayı talep etmeleri hukuken mümkün değildir. Kayıt dışı çalışan bir kişi geleceğin en önemli teminatı olan emeklilik hakkından mahrum kalır. İşsizlik sigortasından faydalanamaz. Kendisi ve ailesi için sağlık hizmetlerinden doğrudan yararlanma hakkını riske atar. Kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde işletmeler; yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve yaşanabilecek iş kazalarında doğacak ağır yasal yükümlülükler gibi ciddi yaptırımlarla yüzleşmektedir. Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi istihdam eden işletmelerde; işçilere yapılan ücret dahil her türlü ödemenin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluktur" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEvren Şahin:

bu kadar uyarıya rağmen niye hala kayıt dışı çalışanlar var acaba, işçi ve işveren arasında başka bir anlaşma falan mı var bilmiyoruz diye düşünüyorum.

Haber YorumlarıÖzge Şahin:

Çok doğru söylüyor, sigortalı çalışan insanlar en azından sağlık hizmetine erişebiliyor ve hayvanlara yapılan davranışlar gibi kötü muameleye uğramıyorlar.

Haber YorumlarıEsra Çolak:

Kayıt dışı çalışmak ekonomiye zarar veriyor ama işçiler zor durumda kaldığında ne yapacak! Ücretler düşük olunca insanlar bunu tercih etmek zorunda kalıyor ya!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

