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Boyacının Kirli Elleri Medeniyetin Aynasıdır

Boyacının Kirli Elleri Medeniyetin Aynasıdır
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Eskişehir'de seyyar ayakkabı boyacısı Orhan Kuruç, tezgahına astığı 'Boyacının kirli elleri medeniyetin aynasıdır' yazısıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Kuruç, işi gereği ellerinin siyah olduğunu ve bazı vatandaşların tepki gösterdiğini ancak yazıyı görenlerin olumlu tepkiler verdiğini belirtti. 3-5 yıldır bu işi yaptığını ve yaz mevsiminde işlerin durgun olduğunu, kışın ise arttığını söyledi.

Eskişehir'de seyyar esnaflık yapan ayakkabı boyacısı Orhan Kuruç, tezgahına astığı yazı ile vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kentin işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu caddesi üzerinde tezgah açan Orhan Kuruç, seyyar ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Kuruç, tezgahına astığı 'Boyacının kirli elleri medeniyetin aynasıdır' yazısı ile yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

"Ellerim siyah boya oluyor bunu gören vatandaşlar çok pis diyorlar"

Yazıyı görenlerin tepkilerinin güzel olduğunu anlatan Kuruç, "Aklıma böyle bir yazı yazma fikri geldi yazdım. Ellerim yaptığım iş gereği siyah boya oluyor, o yüzden gelen bazı vatandaşlar tepkili oluyorlar. Çok pis ve kirli diyorlar. Hemen hemen 3-5 senedir bu işi yapıyorum. Bu iş öncesinde fabrikada çalışıyordum. Şu an yaz mevsimi olduğu için işler durgun geçiyor. Allah olana bereket versin. Kış mevsiminde işler artıyor. Bot tarzı ayakkabılar için geliyorlar. Yazıyı gören vatandaşlar çok güzel bir yazı diyorlar. " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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