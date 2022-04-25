Seyhan Belediyesi İftar Sofralarını Farklı Mahallelerde Kurmaya Devam Ediyor

SEYHAN, ADANA (ANKA) -

Seyhan Belediyesi, iki yıllık aranın ardından farklı günlerde ve farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarıyla ramazan ayının dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Bugüne dek 13 mahallede kurulan iftar sofralarıyla binlerce Seyhanlı'ya ulaşılırken, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da iftarını yurttaşlarla birlikte yapıyor.

Seyhan Belediyesi, ramazanın dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla, Küçükdikili, Gülpınar, Demetevler, Yeşilyurt, Yeşiloba, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Şakirpaşa, Emek, Sarıhamzalı, Dağlıoğlu ve Tellidere'nin ardından 13'üncü iftar sofrasını Barbaros Mahallesi'nde kurdu.

HACİVAT KARAGÖZ GÖSTERİLERİ

Binden fazla yurttaşın katılımıyla kurulan iftar sofrasında, Başkan Akay yurttaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar öncesinde ve sonrasında musiki dinletileri, Hacivat-Karagöz gösterileri düzenlenirken, çocuklara da patlamış mısır ve limonata ikram edildi.

İftar sofrasına konuk olan yurttaşlarla sohbet edip, onların sorunlarını dinleyen Akay, ramazanın dayanışma ve paylaşma duygularını bölge halkıyla birlikte yaşadı.

RAMAZAN AYI BOYUNCA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İFTAR YEMEĞİ İKRAMI

Narlıca, Denizli ve Gürselpaşa Mahalleleri'nde de kurulacak iftar sofralarında 30 binden fazla yurttaşa ulaşılacak. Ayrıca Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis'te ramazan ayı boyunca üniversite öğrencilerine yönelik iftar yemeği ikramı, ramazan sonrasında da akşam yemeği olarak devam edecek.