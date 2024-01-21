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Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nda Doğan Kardeşler birinci oldu

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Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nda jokey Mehmet Akyavuz'un idaresindeki Doğan Kardeşler birinci oldu. Başkan Akif Kemal Akay, birincilik ödülünü antrenör Servet Doğan'a takdim etti.

Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nda zafere uzanan jokey Mehmet Akyavuz idaresindeki safkan Doğan Kardeşler oldu. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Doğan Kardeşler'in birincilik ödülünü antrenörü Servet Doğan'a takdim etti.

Yeşiloba Hipodromunda kum pistte 1400 metre mesafeli Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusunda 4 yaşlı 6 Arap safkan mücadele etti. Heyecanlı geçen yarışı, jokey Mehmet Akyavuz idaresindeki Doğan Kardeşler 1.35.62 derecesiyle birinci, Kalbimdesin ikinci, Beyazışık üçüncü, End Game adlı safkanlar dördüncü olarak tamamladı.

KUPAYI BAŞKAN AKAY VERDİ

Yarış sonrası birinciliğe uzanan Doğan Kardeşler'in kupasını ve çiçeğini antrenörü Servet Doğan'a takdim eden Seyhan Belediye Başkanı Aki Kemal Akay, "Heyecanlı bir yarış izledik. Derece yapan ve katılım gösteren safkanlarımızı kutluyor, budan sonraki yarışlarını sakatlık yaşamadan sürdürmelerini temenni ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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