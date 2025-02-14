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Sevgililer Günü'nde Çiçekçilerin Yüzü Güldü: Kırmızı Gül Yerini Yeni Nesil Buketlere Bıraktı

Sevgililer Günü'nde Çiçekçilerin Yüzü Güldü: Kırmızı Gül Yerini Yeni Nesil Buketlere Bıraktı
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Bilecik'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde kırmızı gül yerine ayıcık, çikolata ve çeşitli ışıklı buketler rağbet gördü. Gençlerdeki yeni trend çiçek satışlarının artmasına neden oldu. Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde gül satışı bekleniyor.

Bilecik'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde sabah saatlerinde telaş başlarken, bu günün vazgeçilmezi kırmızı gül yerini yeni nesil buketlere bıraktı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde geçtiğimiz yıllarda en çok kırmızı gül satışı yapılırken, bu yıl gençler ayıcıklı, çikolatalı, ışıklı buketlere ilgi gösterdi. Bilecik'te çiçekçilik yapan Mustafa Akkaş, "14 Şubat'ta en revaçta olan tabii ki kırmızı gül. Bunun yanında orkideler, kelebek buketleri, ayıcık buketleri, çikolata buketler bu yıl daha çok satılıyor. Teraryumlar, kırmızı gül ve mevsim buketleri de talep görüyor. En yoğun 20 yaş ile 35 yaş arasındaki insanlar ilgi gösteriyor. Fiyatlar tabii ki sevgililer günü olduğu için ikiye katlanıyor. Mezatta fiyatlar çok artıyor. Üreticilerin hepsi sevgililer gününe ürünlerini çıkartmak için uğraşıyor. Normal zamanlarda 200 koli çıkıyorsa, sevgililer gününde bin, bin 500 koli çıkıyor. Türkiye'deki üretim yetmiyor tabii ki Hollanda'dan gelen güllerimiz var. Kenya'da yetiştirilip, Hollanda'dan da Türkiye'ye geliyor" dedi.

"Türkiye genelinde tahminen 10 milyon üzerinde gül satılıyor"

Mustafa Akkaş, Türkiye genelinde tahminen 10 milyon üzerinde gül satıldığını anlatarak, "Özellikle beyaz ve mor orkide çok satılıyor. Fiyat aralığı da işte kırmızı güller, sarı güller, mor güller, pembe güller, bunlarda çok fiyat değişmiyor ama 150 arası ile 250 arası oluyor. Orkidelerde bin liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Buket fiyatları da 600, 700 liradan başlıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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