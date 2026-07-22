Kars'ta SERKA'nın 103. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi: 2027 yol haritası ve Yeşil Dönüşüm Projeleri masaya yatırıldı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 103. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına yön verecek önemli başlıkların ele alındığı toplantıda, ajansın yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ana gündemini, SERKA'nın 2026 Yılı Ara Faaliyet Raporu, devam eden projeler, 2026 yılı içerisinde sunulan güdümlü proje teklifleri ile 2027 yılına ilişkin çalışma programı oluşturdu. Yönetim Kurulu üyeleri, bugüne kadar hayata geçirilen faaliyetleri değerlendirirken, önümüzdeki dönemde uygulanacak projeler konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Özellikle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmaların ön plana çıktığı toplantıda, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı ayrıntılı olarak ele alındı. Program kapsamında çevre dostu üretim modellerinin yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması, yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi ve işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik planlamalar masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, 2027 yılında uygulanması planlanan çalışma programı çerçevesinde bölgenin yatırım potansiyelini artıracak, istihdamı destekleyecek ve yerel kalkınmayı hızlandıracak projeler üzerinde duruldu. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör iş birliğini güçlendirecek yeni proje önerileri de gündeme geldi.

Ajansın idari ve mali işleyişine ilişkin gündem maddeleri de toplantıda görüşülerek karara bağlandı. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, devam eden projelerin uygulama süreçleri ile mali planlamalar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli kararlar alındı.

SERKA'nın bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların ele alındığı toplantının, Kars'ın yanı sıra Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde sürdürülebilir kalkınma, yatırım ortamının geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm sürecine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Toplantının sonunda alınan kararların, TRA2 Bölgesi'nin ekonomik büyümesine ivme kazandıracak yeni yatırım ve kalkınma projelerine rehberlik etmesi hedeflenirken, SERKA'nın önümüzdeki dönemde de bölgenin ihtiyaçlarına yönelik destek programlarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı