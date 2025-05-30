Serik'te Dolu Felaketi: Üreticilere Büyük Hasar

Antalya'nın Serik ilçesinde dün etkili olan dolu yağışında ürünleri zarar görüp gözyaşlarına boğulan üretici Burçak Uysal, "Sezonun en verimli zamanındayken böyle bir felaket atlattık, can kaybı olmadığına şükrediyoruz" dedi.

Serik ilçesinde dün sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından gelen yağış Eskiyörük, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde büyük zarara yol açtı. Yağış nedeniyle bazı seralar tamamen çökerken, çok sayıda aracın camları kırıldı. Çöken seralarda yetiştirilen domates ve biberler büyük zarar gördü. Açık alandaki karpuz tarlalarının da doludan etkilendiği bildirildi.

"Tarım bir kere daha şakaya gelmeyeceğini gösterdi bize"

Ürünleri dolu nedeniyle zarar gören üretici Burçak Uysal ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Uysal, "Artık söyleyecek hiçbir söz yok. Burada felaket koptu. Bu meyve bitti şu anda. Bahçede arabanın bile camları kırıldı. Bütün bahçem mahvoldu. Bu sene bu çiftçi ne çekti tarım bir kere daha şakaya gelmeyeceğini gösterdi bize" dedi.

"40-45 dakika sürdü"

Bugün serasında incelemeler yapan Uysal, dün yaşadıklarını anlattı. Çok büyük bir felaket yaşadıklarını aktaran Uysal, "Normal bir dolu en fazla 15 dakika sürmesi gerekirken bu 40-45 dakika sürdü. Arabalarımızın camları patladı, bahçede insanlar kapalı alanlara geçmekte çok zorlandı. Kayıplar yaşamaktan korktuk. İnanılmaz derecede hasarımız mevcut. Yırtılan, düşen ve kopan tüller oldu. Meyvelerimiz de zarar gördü. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Sezonun en verimli zamanındayken böyle bir felaket atlattık, can kaybı olmadığına şükrediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA