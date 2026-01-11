Şoförler Odası'nda 5. kez güven tazeleyen Özmeriç, AYESOB'a adaylığını açıkladı

Aydın Şoförler Odası Başkanlığı görevini kesintisiz olarak 4 dönemdir sürdüren Semih Özmeriç, bugün yapılan olağan genel kurulda 5. defa güven tazeledi. Başkan Özmeriç, olağan genel kurulda yaptığı açıklamada mayıs ayında gerçekleştirilecek Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (AYESOB) olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Divan Başkanlığı'nı Şoförler Odası'nın eski başkanlarından Ali Tuncal'ın yaptığı kongreye katılımın oldukça yoğun olması dikkat çekti. Başkan Özmeriç'ten başka adayın olmadığı kongreye Aydın Sanayi Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Anbarlı, Manifaturacılar Odası Başkanı Kamil Tavil, Berberler Odası Başkanı Serhan Avşar başta olmak üzere, tüm ilçelerden çok sayıda oda başkanı ve yönetimi katıldı.

Tüm kararların oy birliği ile alındığı kongrenin divan başkanlığını yapan Ali Tuncal, 4 dönem önce kendisine görevi teslim ettiği Semih Özmeriç'ten övgü ile söz ederek "Benim verdiğim bayrağı çok iyi yerlere götürüyorsun. Böylesine güzel bir kongre için teşekkür ediyorum" diyerek halefine teşekkür etti.

Seçimlere geçilmeden önce üyelere ve esnaf-sanatkara seslenen Başkan Semih Özmeriç, 2010 yılından bu yana şahsına ve ekibine güvenerek oy veren şoför esnafına teşekkür ederek, "Bizler de bu göreve ve güveninize layık olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterip işimize sahip çıkıyoruz" dedi. Konuşmasına 16 yıllık görev süresi boyunca yaptıkları çalışmalardan da söz eden Özmeriç, "Öncelikli hedefimiz şoför esnafının toplum içindeki yerinin saygın ve güvenliğinin tescil edilmesidir. Çünkü güvenin olmadığı hiçbir yerde huzur ve kazanç olmaz" dedi.

"Birlik başkanlığı için sizlerden izin istiyorum"

2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalardan söz ettikten sonra üst üste 5. defa güven tazelemenin verdiği mutluluğun yanında sorumluluğun da bilincinde olduğunu kaydeden Özmeriç, "Bu güven ve tecrübe sonunda Aydın ilimizdeki tüm esnafımızın da birer marka olmasını sağlamak tüm Aydın esnafını temsil edebilmek için mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı'na aday olmak için sizlerden izin istiyorum" dedi. Başkan Özmeriç'in bu açıklamasını üyeler ve salondakiler alkışla destek verdi.

Yapılan seçimde Başkan Semih Özmeriç, Atilla Akgün, Okan Yalçın, Sabri Duru, Şakir Şahbaz, Orhan Korkmaz, Önder Eroğlu, Hakan Tire, Nuri Kahvecioğlu, Nahit Atan, Ümit Eşin ve Küçük İsmail Köker'den oluşan yönetimi ile 5. defa güven tazeledi. - AYDIN