Üye Girişi
Haberler

Semerkant Mahallesi Esnafı Bin 500 Kişilik İftar Programı Düzenledi

Güncelleme:

Tokat'ın merkezinde bulunan Semerkant Mahallesi esnafı, Ramazan ayının bereketini bir arada yaşamak amacıyla bin 500 kişilik büyük bir iftar programı düzenledi. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, mahalle esnafı ve yerel halk arasında dayanışmayı ve birlik ruhunu pekiştiriyor.

Tokat'ın merkezinde bulunan Semerkant Mahallesi esnafı, Ramazan ayının bereketini bir arada yaşamak amacıyla bin 500 kişilik büyük bir iftar programı düzenledi. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, mahalle esnafı ve yerel halk arasında dayanışmayı ve birlik ruhunu pekiştiriyor.

Her yıl Semerkant Mahallesinde kurulan iftar sofrası mahalle sakinlerini bir araya getiriyor. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen iftar programı, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve mahalle halkı arasındaki dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Semerkant Mahallesi esnafı, bu anlamlı etkinliği düzenlemek için bir araya gelerek gönüllü çalışmalarını sürdürdü. Hazırlanan leziz yemeklerle dolu iftar sofraları, mahalle sakinlerine sıcak bir ortamda bir araya gelme ve birlikte dualar etme fırsatı sundu.

Mahalle sakinleri, bin 500 kişilik bu özel iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen Semerkant Mahallesi esnafına teşekkürlerini ileterek, bu güzel geleneğin devam etmesini diledi.

Semerkant Mahallesi esnafının düzenlediği bin 500 kişilik iftar programı, Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yansıtan ve mahalle halkını bir araya getiren önemli bir etkinlik olarak kaydedildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tokat Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Yeşilhisar adayı Mustafa Tepe kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Talas adayı Mustafa Kafa kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Talas belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sarıoğlan adayı Hidayet Soylu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Sarıoğlan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pınarbaşı adayı Fazıl Demircioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Pınarbaşı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Özvatan adayı Sevgi Kızılay kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Özvatan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Melikgazi adayı Mehmet Ankaralıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kocasinan adayı Kadir Türkmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Kocasinan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Hacılar adayı İsmail Bayam kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Hacılar belediye başkan adayı kim oldu? Fadıl Güçlü kimdir? Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan adayı Fadıl Güçlü kimdir? Cankoray Söylemez kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Cankoray Söylemez kimdir? Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Ayşegül Civil kimdir? Türkiye İşçi Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan adayı Ayşegül Civil kimdir? DEVA Partisi Yenişehir adayı Faik Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Toroslar adayı Sultan Aydoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Toroslar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Tarsus adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Tarsus belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title