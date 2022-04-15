Şembel Deresi'ne 25 yıllık temizlik - Haberler

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Şembel Deresi'ne 25 yıllık temizlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şembel Deresi'ne 25 yıllık temizlik

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, şehirdeki derelerin ve kanalların bakım, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, şehirdeki derelerin ve kanalların bakım, temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Şembel Deresi'nde son 25 yıldır yapılmayan detaylı temizlik çalışması başlattı.

Bugüne kadar birçok derenin temizliğini ve ıslahını yapan Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak DSİ ekipleriyle işbirliğinde Şembel Deresi'nde çalışma başlattı. Şembel Deresi tekzip bendi havza içi temizlik çalışmalarıyla, 25 yıldır yapılmayan detaylı temizlik çalışması yapılarak, Şembel Deresi'nin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması sağlanacak. - KÜTAHYA

Şembel Deresi'ne 25 yıllık temizlik

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri, Kütahya Belediyesi, Yerel, Haberler

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