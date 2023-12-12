Selçuk Belediye Başkanı: 'O yumruk hepimize atılmıştır, hepimiz Umut ile birlikte darp edildik'

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e memleketi İzmir'in Selçuk ilçesinden destek geldi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "O yumruk hepimize atılmıştır, hepimiz Umut ile birlikte darp edildik" dedi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yaşanan bu olayın ardından Başkan Faruk Koca ile birlikte 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in hastanede tedavisi devam ederken, sahada saldırıya uğrayan hakeme memleketi İzmir'in Selçuk ilçesinden destek geldi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in çağrısıyla İstasyon Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yapılan saldırıyı kınayarak tepkilerini dile getirdi.

Halil Umut Meler'in Selçuk'un ve Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Ev sahibi takım başkanının bu tavrı sadece Umut'a değil; spora ve sportmenliğe, futbol camiasına ve ülkemizin uluslararası itibarına zarar vermiştir. Dün gece o yumruk hepimize atılmıştır, dün gece hepimiz Umut ile birlikte darp edildik" dedi.

"Buna artık dur demek zorundayız"

Şiddete karşı yan yana ve net bir duruş sergilemenin önemine değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Şiddete karşı yan yanayız ve bu duruşun bütün ülkeye yayılmasını temenni ediyoruz. Şiddet kültüründen ve bunu sahiplenen anlayıştan ivedilikle sıyrılmamız gerekli. Kitlelerin izlediği bir spor karşılaşmasında, sokakta ya da herhangi bir yerde şiddete dair bir kare görmek hepimizi fazlasıyla yoruyor; buna artık dur demek zorundayız. Hissettiğim şudur ki; bire bir yaşamış birisi olarak söylüyorum; şiddet meyilli olan ve şiddet uygulayan insanların en büyük destekçisi aslında bu kişileri; kendine benzeyen, hukuku, kanunu hiçe sayan ve halen daha kabullenen insanlardır. Üzüldüğümüz, toplumda yayılan şiddetin toplumda yayılan şiddetin, barış ve dostluğun sporu olması gereken futbola da sıçramış olmasıdır. Geride futbol tarihimizde kapkara bir leke bırakan bu saldırıyı tüm Efes Selçuk halkı adına şiddetle kınıyor, kardeşimiz Halil Umut Meler'e, ailesine ve Efes Selçuk'a bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Öte yandan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de, yaptıkları açıklamalarla Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırı karşısında açıklama yaptı. - İZMİR