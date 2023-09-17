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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı

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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ortak gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı

ANKARA - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ortak gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek gerçekleştirdiği Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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