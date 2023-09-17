Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ortak gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı.
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı
ANKARA - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ortak gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek gerçekleştirdiği Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel