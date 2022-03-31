Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, her yağmur yağdığında tavanı akan ve ısınmayan Şehirler Arası Otobüs Terminalinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ilk olarak birim müdürleriyle Şehirler Arası Otobüs Terminalinde incelemelerde bulunarak, ardından belediye mezbahasını ziyaret etti. Şehirler Arası Otobüs Terminalimizin eksiklerinin giderilmesi için ilgili birim müdürlerimizle incelemelerde bulunan Tüfekçioğlu, "Gerekli onarımları en kısa sürede gerçekleştirerek terminalimizi tam kapasite hizmete hazır hale getireceğiz." dedi.

Ardından Bilecik Belediyesi Mezbahasına ziyaret gerçekleştiren Tüfekçioğlu, yetkililerden tesisin son durumu hakkında bilgi aldı. - BİLECİK