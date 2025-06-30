Sarıkamış'ta Su Sorunları Çözülüyor

Sarıkamış'ta Su Sorunları Çözülüyor
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Kars İl Özel İdaresi, Sarıkamış'a bağlı köylerde su sıkıntısını gidermek için kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Beşyol köyünde devam eden projeler sayesinde içme suyu, kanalizasyon şebekesi gibi altyapı sorunları çözülecek.

Sarıkamış'ta su sıkıntısı kalmayacak, çeşitli nedenlerden dolayı su sıkıntısı yaşanan köylerin sorunları tek tek çözülüyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce kent genelinde içmesuyu, kanalizasyon şebekesi, okul, park ve bahçe, menfez, sıcak asfalt yol çalışmaları aynı anda bir çok noktada yapılıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, Sarıkamış'a bağlı Beşyol köyünde Özel İdare tarafından yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Tekcan, yürütülen çalışmaların son durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Özel İdare mevcut su kaynaklarının iyileştirilmesi, yeni sondaj kuyularının açılması, su depolarının yenilenmesi ve su şebekelerinin modernizasyonu gibi çalışmaları aynı anda yürütüyor.

Yürütülen çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Genel Sekreter Fatih Tekcan, kendilerine her türlü desteği veren Vali Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın'a teşekkür etti.

Öte yandan Özel İdare tarafından yürütülen çalışmların tamamlanmasıyla birlikte Beşyol köyüne sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanmış olacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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