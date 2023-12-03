Sarıkamış'ta öğrenciler tarafından hazırlanan resimler sergilendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde öğrenciler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi, Kaymakam Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar'ın katılımıyla açıldı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.
Sarıkamış'ta öğrenciler tarafından hazırlanan resimler sergilendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde öğrenciler tarafından yapılan resimler in yer aldığı sergi, Kaymakam Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar'ın katılımıyla açıldı.
Serginin açılışından sonra Kaymakam Aslantatar ve beraberindekiler sergiyi gezdi. Sergide yer alan resimler hakkında Aslantatar yetkililerden bilgi aldı. Sergi de Kafkas ekibinin gösterisi katılımsıların beğenisini kazandı. Sergi 3 gün açık kalacak. - KARS