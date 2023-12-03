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Sarıkamış'ta öğrenciler tarafından hazırlanan resimler sergilendi

3 Aralık 2023 12:19 Son Güncelleme: 12:21 Abone Ol

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde öğrenciler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi, Kaymakam Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar'ın katılımıyla açıldı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.