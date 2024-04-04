Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, esnafı ziyaret etti.

Göreve başladığı günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ile birlikte esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Esnaf ile sohbet eden kaymakam Aslantatar, esnafın sorunu dinledi, sorunların çözümü noktasında fikir alış verişinde bulundu.

Sarıkamış'ın Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Aslantatar, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için esnafa büyük işler düştüğünün altını çizdi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aslantatar, daha sonra beraberindekilere birlikte kaymakamlığa geçti. - KARS