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Sarıkamış Kayak Merkezi Sömestre Tatilinde Kayak Severlerin Gözdesi Oldu

Sarıkamış Kayak Merkezi Sömestre Tatilinde Kayak Severlerin Gözdesi Oldu
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Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Sarıkamış, sömestre tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalitesi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken merkez, yerli ve yabancı turistler için vazgeçilmez bir adres haline geldi.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış, sömestre tatilinde kayak severlerin akınına uğradı. Kar kalitesi ve benzersiz çam ormanlarıyla dikkat çeken Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak severler ve tatilciler için vazgeçilmez bir adres haline geldi.

"Tatilcilerden yoğun talep"

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte yurt genelinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Otel rezervasyonları haftalar öncesinden dolarken, otellerine yerleşen vatandaşlar, soluğu çam ağaçlarıyla çevrili pistlerde aldı. son yağan kar ile birlikte 80 santim kar kalınlığına ulaşan Sarıkamış Kayak Merkezi havadan görüntülendi.

"Doğal güzellik ve kar kalitesi"

Sarıkamış, sahip olduğu kristal kar yapısıyla özellikle profesyonel kayakçıların gözdesi olma özelliğini taşıyor. Kar kalınlığının ideal seviyede olduğu bu dönemde, toplamda 25 kilometre uzunluğunda çeşitli zorluk seviyelerine sahip pistler kayak severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, çam ormanlarıyla çevrili olan pistler, ziyaretçilere doğal bir güzellik içinde spor yapma şansı tanıyor.

Sömestre tatili dolayısıyla yaşanan yoğunluk, Sarıkamış ekonomisine de olumlu yansıyor. Yerel esnaf ve konaklama sektörü, artan ziyaretçi sayısıyla birlikte canlandı. Kars ve çevresindeki restoranlar, kafe ve hediyelik eşya dükkanları da yoğun talep görüyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi, sömestre tatilinde hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi görürken, sunduğu eşsiz deneyimlerle kayak tutkunlarını memnun etmeye devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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